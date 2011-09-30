Рейтинг туроператоров Украины. Кто есть кто

Компания UMG International – один из лидеров на рынке маркетинга Украины, впервые провела масштабное исследование туристического рынка. Данное исследование преследовало цель определить наиболее популярных туристических операторов. Респондентами выступили более 600 туристических агентств со всех регионов Украины.

Результаты исследования показали, что на рынке работает достаточно большое количество операторских компаний.

В самых массовых сегментах - Турция и Египет, на которые приходится более 50% потоков, безусловными лидерами являются TEZ Tour, Turtess и Pegas.

По направлениям Хорватия, Черногория, Греция, Кипр, Болгария и Тунис лидерами являются компании NEWS Travel (которая вошла в ТОП-3 абсолютно по все направлениям, при этом по четырем из них на первом месте) и TUI (попала в ТОП-3 по трем направлениям).

Не менее важно мнение респондентов о финансовой стабильности операторов. Не секрет, что после громких банкротств Karya Tour и ZETA в конце прошлого года этот фактор, зачастую, может быть определяющим при выборе оператора.

Список наиболее стабильных компаний выглядит следующим образом (ТОП-5):

TEZ Tour

Turtess

Pegas

TUI

NEWS Travel

Полные результаты исследования доступны на сайте UMG International