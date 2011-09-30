12% проверенной продукции легкой промышленности в Киевской области не соответствует стандартам качества - эксперт

Киев. 30 сентября. УНИАН. 12% продаваемой продукции легкой промышленности, проверяемой в Киеве и Киевской области, не соответствует стандартам качества.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила начальник Центра сертификации и тестирования продукции легкой промышленности Наталия ПОПОВА.

По ее словам, сегодня потребители все чаще при покупке товаров требуют предъявления сертификатов качества продукции. Укрметртестстандарт в 2011 году выдал сертификаты 27 обувным предприятиям и более 40 – швейным, отметила Н.ПОПОВА.

«Не только общество, но и правительство повернулось (к этому вопросу – УНИАН): сегодня, начиная с июля месяца, появилось два основных закона – это закон о безопасности непищевой продукции, это первый закон, и второй закон – о рыночном надзоре и контроле непищевой продукции», - говорит Н.ПОПОВА.