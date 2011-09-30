Государство разрабатывает план финансирования программы по обеспечению жильем выпускников детских интернатов - Павленко

Киев. 30 сентября. УНИАН. Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО сообщил, что Министерство финансов Украины проводит расчеты по предоставлению помощи местным бюджетам для финансирования программы по обеспечению жильем выпускников интернатов для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Об этом Ю.ПАВЛЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Дню усыновления в Украине.

Он отметил, что государство должно обеспечивать каждого выпускника интерната и жильем, и работой.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, программа по обеспечению выпускников интернатов комнатами в социальных общежитиях на сегодняшний день охватывает приблизительно 30% сирот, еще 20% возвращаются в свое жилье, которое сохранено в их собственности по закону.

В то же время уполномоченный отметил, что 50% выпускников интернатов не имеют жилья.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, он обсуждал эту проблему с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, который поддержал его в вопросе 100%-го обеспечения жильем детей, которые начинают самостоятельную жизнь по окончанию школ-интернатов, и дал поручение Минфину проработать финансовую сторону вопроса на ближайшие несколько лет.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что даны поручения местным органам власти организовать “опеку” над каждым выпускником интерната.

По данным Ю.ПАВЛЕНКО, на сегодняшний день в домах-интернатах по всей Украине воспитываются около 16 тыс. детей.