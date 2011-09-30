Киев. 30 сентября. УНИАН. Усыновители считают неправильным скрывать от ребенка факт его усыновления.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили члены семей, которые усыновили по несколько детей.

В частности, Тамара ДУДНИК выразила убеждение, что чем раньше ребенок узнает правду о своем усыновлении, тем легче будут последствия и он, и его небиологические родители смогут пережить этот момент.

“Мы поняли, что ребенок должен знать, что он усыновлен, должен знать свои корни”, - заявила усыновительница.

“На сегодняшний день в Украине существует “тайна усыновления” (один из параграфов Семейного кодекса Украины – УНИАН). Мы считаем, что это неправильно. Когда в позднем возрасте открывается этот вопрос, особенно в подростковом, это приносит сильную боль ребенку и затем - родителям. На примере знакомых семей: ребенок начинал себя вести неадекватно, он изменялся...”, - сказала Т.ДУДНИК.

По словам Т.ДУДНИК, в ее семье было решено не медлить с этим, и своей приемной дочке, которую усыновили, когда ей не исполнилось и года, сказали об этом в шестилетнем возрасте.

«Я точно знаю, как она чувствует себя в нашей семье, что ее любят, как и биологических детей...», - отметила женщина.

Со своей стороны Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что считает тайну усыновления «пережитком прошлого», от которого нужно отказываться. При этом он обратил внимание, что Семейный кодекс не запрещает родителям говорить правду ребенку и обществу, поэтому на сегодняшний день каждый самостоятельно может решать, говорить ли ребенку, что он усыновлен, и если говорить, то в каком возрасте.

Ю.ПАВЛЕНКО призвал семьи не бояться усыновлять детей, в том числе тех, которым уже исполнилось более года, а также больных детей.

“Не колеблитесь, идите! И государство вам поможет максимально легко, комфортно пройти этот путь. Не бойтесь чиновничьих преград. А если они возникают, то есть куда обратиться. Я имею в виду институт Уполномоченного по правам ребенка и Президента Украины непосредственно, который определил в качестве национального приоритета обеспечить каждому ребенку воспитания в семье…”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он выразил удивление по поводу того, что в интернатные заведения отправляются дети до 3-5 лет, но при этом существует очередь из родителей, желающих усыновить ребенка.

“Более 1,5 тыс. семей сегодня в масштабах страны подали заявления на усыновление. Конечно, есть проблема, когда украинские семьи хотят усыновить до 3-5 лет, желательно максимально здоровых. Но если мы возьмем базу данных национального усыновления, то из 28 тыс. детей – 26 тыс. детей – старшие 6 лет. К сожалению, за этот год лишь 19 семей усыновили детей старше 10 лет”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, пример многих приемных семей демонстрирует, что не стоит бояться “тех страшных генов” наследственности, о которых говорят. “Ребенок в родительском тепле, семейном окружении очень быстро выздоравливает. Более того, не удалось до конца сломать систему постановки детям неправдивых диагнозов, с одной стороны, из-за перестраховки, а с другой – по каким-то другим причинам, о которых не хочется говорить, но о них скажет Генеральная прокуратура. Детям часто ставят неправдивые диагнозы, особенно психиатрические заболевания...”, - заявил Уполномоченный по правам ребенка.

Он отметил, что на сегодняшний день законодательство Украины направлено именно на развитие семейных форм воспитания. По словам Ю.ПАВЛЕНКО, он доволен результатом, полученным за последние 7 лет. “Украинцы усыновили более 35 тыс. детей-сирот. Сегодня на воспитании в приемных семьях, в детских домах семейного типа находятся более 9,5 тыс. детей. Сколько прошло через приемную семью - трудно сказать, потому что дети взрослеют, но думаю, что не меньше усыновленных. Приятно, что каждый год растет количество семей, которые берут на опекунство, заботу. Сегодня родные и близкие люди не отдают детей в интернатные заведения, а забирают их к себе в семью. 63 тыс. детей сегодня воспитываются на попечении и опеке”, - сообщил Ю.ПАВЛЕНКО.

В то же время он добавил, что на данное время 28 тыс. детей стоят на учете в национальной базе данных на усыновление.

Кроме того, Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что за последние 5 лет он не знает ни об одном случае усыновления ребенка ради выгоды. По его словам, невозможно пройти всю процедуру усыновления, если имеешь “нечистые” мысли.

Также Уполномоченный по правам ребенка выразил убеждение, что на сегодняшний день Украина уже готова к реформе интернатных заведений. “Есть все возможности сегодня в государстве, чтобы каждый осиротевший ребенок получал папу и маму”, - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель альянса «Украина без сирот» Руслан МАЛЮТА добавил, что для улучшения ситуации с усыновлением государству необходимо сделать несколько важных шагов.

Во-первых, отметил он, усилить поддержку семей, которые усыновляють детей с серьезными болезнями, детей-инвалидов. В частности, вовлечь в это нужно не только государство и местные общины, но и церковь.

Также Р.МАЛЮТА считает, что государство должно способствовать налаживанию тесного сотрудничества органов власти с общественными организациями по вопросу подготовки приемных семей и их дальнейшего сопровождения после усыновления ребенка. Р.МАЛЮТА уверен, что такие меры позволят значительно сократить или даже вообще ликвидировать очереди усыновителей.