Киев. 3 октября. УНИАН. В Киеве презентован социальный проект «Остановим боль вместе!».

Как заявили сегодня в УНИАН участники пресс-конференции, акция приурочена к Всеукраинской неделе хосписной и паллиативной помощи.

Председатель Украинской лиги содействия развитию паллиативной и хосписной помощи Василий КНЯЗЕВИЧ отметил, что в Украине очень мало обращают внимание на проблемы хосписов и людей, которым уже не может помочь медицина.

«Ежегодно около 700 тысяч украинцев покидают этот мир. Из этого количества полторы тысячи нуждаются в такой помощи, когда ни пациент, ни его родные не могут справиться. Цивилизованный мир уже опробовал систему паллиативной помощи, в Украине здесь есть проблемы. Катастрофически не хватает специализированных медицинских заведений - действует лишь 12 стационарных хосписов и 20 паллиативных отделений при больницах. Они страдают от нищенского финансирования, не хватает персонала. Не развивается волонтерство, что давно является нормой в цивилизованном мире», - отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

Он также подчеркнул, что Украина – единственная страна в Европе, где для обезболивания тяжелобольных до сих пор используют только инъекционный морфин, тогда как в цивилизованных странах – пластыри, таблетки или сиропы. «Эти современные методы обезболивания украинцам недоступны. К тому же, и суточная доза инъекции обезболивающего ограничена (сила же боли для человека - индивидуальна). Украина нуждается в государственной программе, изменении законодательства относительно использования обезболивающих препаратов», - отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

В то же время В.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи хочет изменить эту ситуацию. «Лига объединяет неравнодушных медиков, политиков, научных работников, известных деятелей культуры, спорта, представителей общественных организаций и духовенства. Создав надлежащую систему достойного ухода за неизлечимо больными, Украина станет ближе к европейским стандартам жизни», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

На пресс-конференции также сообщалось, что в рамках Всеукраинской недели хосписной и паллиативной помощи по всей Украине будут проводиться социальные акции – круглые столы, благотворительные и социально-творческие мероприятия, в частности, «Портрет из будущего» и «День звезды в хосписе». Они объединили молодых успешных людей и молодых художников, которые нарисовали портреты звезд такими, какими они их видят в 2041 году. Герои портретов – Даша МАЛАХОВА, Ирэна КАРПА, Владислав ЯМА, Святослав ОЛИЙНЫК, Владислав ВАЩУК, Виталий ПАВЛИК и ГАЙТАНА – в ходе акции побывали в хосписах и домах для пожилых людей, где оказали свою помощь.

Завершится неделя хосписной и паллиативной помощи общим молебном в церквах всех конфессий Киева.

Справка УНИАН. Паллиативная помощь – это подход, который позволяет улучшить качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и помочь их семьям путем предотвращения страданий неизлечимо больного человека. Главной целью паллиативной помощи является поддержка качества жизни больного в финальной стадии, максимальное облегчение физических и моральных страданий и сохранение человеческого достоинства пациента. Паллиативную помощь можно оказывать вместе с помощью, направленной на выздоровление, ее целью является не вылечивание, а забота.