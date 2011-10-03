Лидером электоральной поддержки в Киеве сегодня является Попов – опрос

Киев. 3 октября. УНИАН. Лидером электоральной поддержки в Киеве на сегодняшний день является председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

Об этом сообщила социолог, председатель правления центра «Социальный мониторинг» Ольга БАЛАКИРЕВА на пресс-конференции в УНИАН, презентуя данные сентябрьского мониторинга общественного мнения: «Киевляне о социально-экономической ситуации в городе, жизнь в столицы и электоральные ориентации».

Согласно результатам исследования, если бы выборы Киевского городского председателя состоялись в ближайшее воскресенье, то за А.ПОПОВА отдали бы голоса 19,7% киевлян. На втором месте - лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО – за него готовы проголосовать 13,7% опрошенных.

В то же время лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО и лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО не были включены в опрос.

Также О.БАЛАКИРЕВА отметила, что во время опроса респондентам предлагали ответить на вопрос: за кого они бы проголосовали, если бы их кандидат не был включен в бюллетень. Таким образом, отметила социолог, было выявлено, что А.ПОПОВ имеет потенциал получить еще 10%, а В.КЛИЧКО - 8,1%.

Третье место, в соответствии с данными исследования, занял лидер «Сильной Украины» Сергей ТИГИПКО с 9,7%, далее, соответственно, лидер «Фронта Змін» Арсений ЯЦЕНЮК (7,9%), народный депутат, экс-мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (7,4%), лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК (2,3%), вице-спикер парламента Николай ТОМЕНКО (2,4%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО (2,1%), лидер партии ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК (2,2%), народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (2,0%).

Остальные кандидаты не набрали бы и 1 процента, в том числе и действующий мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ с 0,6% поддержки.

В то же время, как сообщил директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий ДМИТРУК, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ возглавляет рейтинг недоверия киевлян. Баланс недоверия к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ составляет минус 86,4%.

Д.ДМИТРУК отметил, что в целом отношение киевлян к основным политикам как местного, так и государственного уровня характеризуется подавляющим недоверием ко всем ним без исключения. Наименьший баланс доверия-недоверия имеет А.ПОПОВ и составляет минус 3,3%. На втором месте, опять же, В.КЛИЧКО с минус 12,9%.

В середине списка, после А.ЯЦЕНЮКА, Ю.ТИМОШЕНКО, С.ТИГИПКО и спортсмена Василия ВИРАСТЮКА, оказался Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ с минус 38,3% баланса доверия, еще ниже - премьер-министр Николай АЗАРОВ (минус 42,1%) и председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН (минус 60,7%).

Если бы в это воскресенье состоялись выборы в Киевский городской совет, то первое место заняла бы Партия регионов с 16,8% поддержки, второе - партия «Батькивщина» - 14,3%, на третьем - партия «УДАР» 11,7%.

О.БАЛАКИРЕВА отметила, что по сравнению с июнем, рейтинг Партии регионов растет, «Батькивщины» - падает, а партии «УДАР» остается практически без изменений. Также преодолевают трехпроцентный барьер партия «Сильная Украина»(8,6%), партия «Фронт Змін» (7%), Всеукраинское объединение «Свобода» (3,7%) и Европейская партия Украины (3,1%). На грани прохождения 3% барьера находятся «Гражданская позиция» (2,6%) и Народная партия (2,3%).

Также социологи информировали, что, базируясь на проведенном исследовании, они могут прогнозировать, что явка на следующих выборах в столице будет составлять 60-65%.

Опрос проводился центром «Социальный мониторинг» с 20 по 26 сентября 2011 года. Всего опрошены 1210 респондентов, прописанных в Киеве. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента «с глазу на глаз». Погрешность выборки не превышает 3%.