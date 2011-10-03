В Украине представлена новая технология ОПГ «Софтлайн» для обслуживания принтеров

Ультразвуковой очиститель печатной головки «Софтлайн» (ОПГ «Софтлайн»), разработанный IT-инженерами Антоном Марреро и Юрием Сивицким, был презентован в Киеве 30 сентября 2011 года. В основе ОПГ «Софтлайн» лежит метод ультразвуковой очистки, основанный на эффекте кавитации, что позволяет полностью восстановить печатные головки дорогостоящих промышленных принтеров и увеличить срок их эксплуатации.

Устройство ОПГ «Софтлайн» является новым словом в вопросе обслуживания офисных и промышленных струйных принтеров. Благодаря ОПГ «Софтлайн», печатные головки дорогостоящих промышленных принтеров подлежат полному восстановлению, а срок их службы можно увеличить в 4–5 раз.

«Большинство струйных принтеров нуждаются в обслуживании уже через несколько месяцев после начала эксплуатации, – говорит соавтор системы ОПГ «Софтлайн» А.Марреро. - В процессе печати к головкам принтера прилипают пылинки, вокруг которых скапливается краска. В итоге, изображение становится «полосатым». Собственно, для этой проблемы и был разработан комплекс ОПГ «Софтлайн».

А.Марреро говорит, что пыль также может попадать в печатную головку через чернильный канал (вместе с чернилами), блокируя работу пьезоэлементов. Кроме того, иногда вместе с чернилами туда попадают пузырьки воздуха, что приводит к почти мгновенному выходу из строя большинства дюз. Основной способ восстановления нормальной работы принтера – промывка.

«Использование ОПГ «Софтлайн» необходимо в том случае, если и автоматическая, и ручная промывка печатающей головки не приносят ожидаемого результата, – говорит второй автор ОПГ «Софтлайн» Юрий Сивицкий. - В этом случае единственной возможностью избежать замены дорогостоящей печатающей головки является ее ультразвуковая очистка».

Представляя ОПГ «Софтлайн», Ю.Сивицкий отметил, что ОПГ «Софтлайн» является специально оборудованной ультразвуковой ванной, в которой искусственно создается кавитация (образовываются кавитационные пузырьки-каверны, заполненные паром очищающей жидкости). Для создания кавитации ко дну и стенкам ванной прикреплены пьезоэлектрические ультразвуковые преобразователи. На них подается переменное напряжение соответствующей частоты с электронного ультразвукового генератора.

«Идея ультразвуковой очистки печатающей головки принтера не нова, – говорит Ю.Сивицкий. - Но те, кто занимается обслуживанием принтеров профессионально, знают, что при воздействии колебаний на печатающую головку, очень легко ее испортить».

А.Марреро отметил, что в устройстве ОПГ «Софтлайн» эта проблема решена за счет того, что в приборе предусмотрено автоматическое отключение преобразователей в тот момент, когда температура растворителя достигает 59 градусов Цельсия, но как только она падает до 55 градусов, процесс вновь активируется.

А.Марреро особо отметил, что очень важно еще до включения ультразвука произвести предварительную очистку печатающих головок с помощью встроенного в ОПГ «Софтлайн» имитатора печати. Этот модуль ОПГ «Софтлайн» при включении заставляет пьезокристаллы принтера работать на повышенной частоте, а в чернильный вход подается сольвент. Активная чистка принтера с помощью ОПГ «Софтлайн» длится около часа. А всего процедура очистки (включая демонтаж, монтаж и сведение головок) занимает около 2-х часов.

В ходе презентации устройства ОПГ «Софтлайн», была продемонстрирована с его помощью очистка печатающих головок ХAAP 128 (от широкоформатного принтера LIYU PG 3212) и Spectra Nova 256 (принтер VUTEC 5000).

«Стоит отметить, что цена печатной головки – около $3 тыс. А услуги по ее очистке с помощью ОПГ «Софтлайн» обойдутся всего в 200 грн. Цена же устройства для сервисных центров – около тысячи гривень (затраты отбивают себя за месяц). – Мы уверены, что наша новая разработка будет пользоваться высоким спросом», – подытожил презентацию А.Марреро.

В данный момент новаторы А.Марреро и Ю.Сивицкий уже начали процедуру регистрации своей разработки в патентном бюро.

*** Украинские инженеры и бизнесмены Антон Марреро и Юрий Сивицкий работают в IT отрасли уже более 15 лет. С проблемой обслуживания принтеров они столкнулись 10 лет назад, когда на рынке массово появились струйные принтеры, которые, увы, не отличались долгим сроком службы. Соответственно, на рынке появился спрос на услуги по их сервису.

Особенно актуальным вопрос увеличения срока службы струйных принтеров является для крупных предприятий, где печатают очень много цветных документов. А также для компаний, занимающихся полиграфией, в частности, широкоформатной печатью и изготовлением нестандартной рекламной продукции. И если до кризиса в 2008 м году в случае возникновения проблем с печатными головками такие компании предпочитали производить замену, то, начиная с 2009 года, когда возникла необходимость экономии средств, многие компании стали задумываться о ремонте. В ответ на возросшие потребности рынка компания «Софтлайн» приступила к разработке проекта ОПГ «Софтлайн». Сегодня, после двух лет разработок и тестов, проект приступил к пилотной стадии реализации. Ожидается, что во второй половине 2012 года продукт появится в свободной продаже.

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