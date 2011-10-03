Общественные организации заявляют о незаконных действиях банков во время решения споров с заемщиками

Киев. 3 октября. УНИАН. Общественные организации заявляют о незаконных действиях представителей банков во время решения споров с заемщиками.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель антиколлекторов и правозащитников Украины «Ваша Надежда» Федор ОЛЕКСЮК, лидер гражданского движения «За справедливость, праведность и законность» Нина ШЕВЧЕНКО, юрист общественной организации «Украинская ассоциация заемщиков» Анатолий СОБОЛЕВСКИЙ.

Одна из участниц пресс-конференции Наталья ЕГОРОВА сообщила, в частности, что она и члены ее семьи были незаконно выселены из дома, который был куплен за счет ипотечного кредита, с обслуживанием которого возникли определенные трудности.

По словам Н.ЕГОРОВОЙ, сотрудники банка с нанятыми охранниками, на основании исполнительной надписи и без надлежащего предупреждения об исполнительном производстве, без присутствия представителей правоохранительных органов, вошли в дом, выставили ее и членов семьи на улицу. При этом, все личные вещи остались в доме и доступ к ним на данный момент ограничен.

«Неприкасаемость жилья еще никто не отменял… Для того, чтобы выселить таким способом, по крайней мере, должно бы быть решение суда на принудительное выселение, присутствие правоохранительных органов и исполнительной службы», - прокомментировал ситуацию Ф.ОЛЕКСЮК.

В свою очередь юрист А.СОБОЛЕВСКИЙ утверждает, что здесь на лицо совершение преступления. «Никто не отменял уголовной статьи за самоуправство… Юрист банка, служба охраны банка совершили преступление… Они не имели права этого делать… Я не понимаю, почему работники милиции не зафиксировали это преступление, почему они не задержали лиц на месте совершения преступления», - сказал юрист.

А.СОБОЛЕВСКИЙ считает, что в соответствии с действующим законодательством, банки, как кредиторы, имеют более сильные позиции, чем потребители финансовых услуг. Кроме того, ситуация заемщиков усугубится в случае введения в действие принятого недавно закона о защите прав кредиторов.