В Киеве 5 октября состоится награждение победителей Общеукраинского конкурса «Журналисты – за средний класс»

Киев. 3 октября. УНИАН. 5 октября в помещении Института журналистики Киевского национального университета имени Т.Шевченко пройдет X церемония награждения победителей Общеукраинского конкурса «Журналисты – за средний класс».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава жюри конкурса, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, главный редактор журнала «Малый и средний бизнес» Василий КОСТИЦКИЙ.

По его словам, конкурс существует с 1997-1998 гг., однако в течение нескольких лет организаторы конкурса не имели финансовой возможности провести его.

«Идея конкурса заключалась в том, чтобы попробовать с одной стороны мотивировать, а с другой – показать обществу журналистов, которые ориентируются в проблеме функционирования малого и среднего бизнеса, в тех жизненных и законодательных проблемах, с которыми сталкивается бизнес, именно малый и средний…», - отметил он.

Победителей определили по 4 группам – представители радио, телевидения, печатных и электронных СМИ.

Как отметил В.КОСТИЦКИЙ, конкурс начинался в основном для столичных журналистов, однако «без привлечения региональных журналистов он был бы неполноценным».

«В последующем, я думаю, если будет все нормально, мы можем и на региональном уровне эту акцию развернуть», - сказал член жури конкурса, заслуженный журналист Украины, секретарь Национального союза журналистов Украины Виктор НАБРУСКО.

Среди критериев, по которым жури конкурса определяло победителей, В.КОСТИЦКИЙ отметил постоянство в освещении проблем малого и среднего бизнеса (хотя бы в течение года писать на данную тематику), умение подать проблему, а также социальная составляющая (деятельность журналиста, которую уже отмечали на региональных или других уровнях).