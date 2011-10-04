Коллектив столичного книжного магазина “Сяйво” намерен и в дальнейшем отстаивать свое право на помещение на Красноармейской

Киев. 4 октября. УНИАН. Коллектив столичного книжного магазина “Сяйво” намерен и в дальнейшем отстаивать свое право на помещение на ул. Красноармейской, 6.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ООО “Сяйво” и адвокат книжного магазина Олег КОРОЛЬ.

В частности, адвокат заявил: “Нас просто “кинули”. То есть городская власть поблагодарила нас, потрепала по плечу, поскольку по нашему иску – по иску ООО Книжный “Магазин “Сяйво” – было выиграно дело № 3620 в Хозяйственном суде и в результате возвращено в коммунальную собственность помещение на ул. Красноармейской, 6. При этом КГГА не была стороной в деле и даже третьим лицом не была”.

По информации О.КОРОЛЯ, на сегодняшний день полностью игнорируется мнение членов трудового коллектива “Сяйво” относительно дальнейшего функционирования и обустройства книжного магазина. Предложение КГГА работникам “Сяйво” перейти в трудовой коллектив коммунального предприятия, которое будет хозяйничать в новом магазине на ул. Красноармейской, 6, останься на словах.

“Просим предоставить проект положения этого коммунального предприятия, муниципального книжного магазина, штатное расписание, организационно-правовую форму, определить, каким образом будет функционировать трудовой коллектив, если его приглашают, какие условия предлагаются – ничего не предоставляется. Никаких проектов. Мы просим уже которую неделю”, - отметил юрист. В свою очередь директор магазина “Сяйво” Алла ЛАЗУТКИНА сказала, что никаких приглашений на сегодняшний день вообще нет.

Возмутило коллектив магазина “Сяйво” и заявление председателя КГГА Александра ПОПОВА о том, что “какая-то бизнесовая структура претендует на право пользования книжным магазином”, который глава КГГА при этом не называет. “А это именно то общество, которое выиграло дело и благодаря которому вернулось помещение в коммунальную собственность”, - отметил адвокат. При этом он подчеркнул, что “Сяйво” никогда не было бизнесовой структурой, а является обществом – правопреемником книжного магазина Союза писателей Украины “Сяйво”.

Отходя от юридической плоскости, О.КОРОЛЬ сообщил, что сейчас в книжном магазине ведутся ремонтные работы с перестройкой помещений, которые, по его убеждению, проводятся без согласований соответствующих служб и соответственно противозаконны. По словам представителей коллектива ООО “Сяйво”, уже разрушена в помещении книжного магазина “Ятка письменників” – специальный отдел, где писатели устраивали свои творческие вечера и капустники. Так, здесь выступали, по информации А.ЛАЗУТКИНОЙ, Максим Рыльский, Павло Тычина, Остап Вишня, Павло Загребельний, Семен Скляренко и другие выдающиеся украинские деятели.

“Сейчас мы с ужасом узнали, что без надлежащих разрешений, без надлежащей документации разрушается это все. Причем это - в историческом здании разрушается стена. Это может быть угрозой разрушения вообще всего здания. И все это вновь тайно. Никто ни с кем не советуется”, - отметил О.КОРОЛЬ.

Он обратил внимание на то, что в помещении хотят открыть уже не книжный магазин, а, согласно решению Киевсовета, типографию-кафе, и на закупку спецоборудования – машины для самопечатания - будут использованы 2 млрд. грн.

“Мы готовим соответствующие юридические реагирования на эти действия, которые носят признаки ряда преступлений и хотим привлечь внимание к этому. Нельзя такими методами беззаконными и своевольными совершать действия относительно общества, которое, отмечу, не претендует на собственность, а лишь просит восстановить статус-кво, вернуть трудовой коллектив туда, где они арендовали, причем безукоризненно, претензий не было”, - сообщил адвокат.

По информации О.КОРОЛЯ, трудовой коллектив магазина “Сяйво” пытается попасть на личный прием к А.ПОПОВУ, чтобы получить объяснения относительно сложившейся ситуации.

“Он избегает встречи. Мы пытаемся с прошлой пьяницы, путем подачи ему обращения с просьбой личного приема. Также обратились с просьбой помочь в этом к главе Комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александру БРИГИНЦУ. Не пришел ответ, то есть полное молчание, игнорирование”, - заявил юрист.

Общественный защитник книжного магазина Константин КЛИМАШЕНКО заверяет, что “Сяйво” готово подавать в суд и не только в Украине, но и в Европейский суд по правам человека.

По мнению адвоката, сроки «волокиты» в судах будут зависеть “от того сопротивления явного и скрытого”, которое будет оказываться юристами, в частности, КГГА.

“Поэтому трудно это сейчас спрогнозировать. Я думаю, что реально от полгода – до одного года необходимо, чтобы расставить точки над “і” и зафиксировать наше право и вернуть законного арендатора в те помещения на ул. Красноармейской, 6, которые оно лелеяло, берегло, арендовало добросовестно и платило налоги”, - отметил О.КОРОЛЬ.

Представители магазина “Сяйво” показали журналистам картину, которую они намерены подарить А.ПОПОВУ при встрече. По словам К.КЛИМАШЕНКО, картина специально приобретена обществом на аукционе. Нарисована она 35 лет назад и имеет подпись “Там, где капитал имеет власть, с каждым днем растет искусство красть”. Коллектив магазина “Сяйво” надеется, что эта картина будет напоминать А.ПОПОВУ о том, где сейчас экс-руководитель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его “молодая команда”, и будет воздерживаться от тех действий, из-за которых его может постигнуть такая же судьба.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября руководство и защитники ООО “Сяйво” выразили надежду, что Киевсовет и Киевская горгосадминистрация продолжат право этого общества арендовать помещение на ул. Красноармейской, которое оно занимало до силовому захвата в 2010 году. .

В тот же день в КГГА сообщили, что планируют в помещении бывшего магазина “Сяйво” осенью открыть муниципальный книжный магазин, где киевской общине будут представлены лучшие образцы украинской литературы, мировые новинки, классика и профессиональная литература. Также КГГА озвучила предложение трудовому коллективу книжного магазина «Сяйво» продолжить роботу в коммунальном предприятии и продолжать заниматься любимым делом – продавать книги.

Справка УНИАН. 26 августа представители столичной власти в присутствии членов трудового коллектива магазина “Сяйво” с привлечением спецтехники смогли попасть в заблокированное длительное время помещение книжного магазина. Согласно объяснению КГГА, помещение, во выполнение решения суда, передано представителям городской власти – коммунальному предприятию “Киевспецжилэксплуатация”, которое должно осуществить ремонт этих помещений.