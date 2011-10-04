НОК Украины, Госслужба молодежи и спорта и ВОО “Ассоциация превентивной и антиэйджинг медицины” подписали Меморандум о сотрудничестве

Киев. 4 октября. УНИАН. Национальный олимпийский комитет Украины, Государственная служба молодежи и спорта Украины и ВОО “Ассоциация превентивной и антиэйджинг медицины” подписали Меморандум о сотрудничестве для совместного проведения информационно-просветительских кампаний, информирования населения о здоровом образе жизни и способах избежания сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили руководители соответствующих организаций.

“За последние 15 лет Украина потеряла 6 миллионов населения. В среднем в год - это 400 тысяч человек”, - констатировал председатель Госслужбы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН, отметив, что это не только показатели, которые характеризуют здоровье украинцев, - эта цифра определена с учетом миграции.

Р.САФИУЛЛИН подчеркнул, что сегодня всего 6% детей, которые оканчивают среднюю школу, можно назвать “относительно здоровыми”.

Он отметил, что выступает за возобновление на телевидении семейных программ о пользе физического воспитания.

Также Р.САФИУЛЛИН сказал, что сегодня в Украине крайне мало объектов спортивного назначения, и в то же время отметил, что украинские производители спортивного оборудования “производят оборудование, которое не уступает зарубежным аналогам”.

В свою очередь, президент НОК Украины Сергей БУБКА отметил, что сегодня в Украине приблизительно на 40% упали показатели рождаемости.

С.БУБКА отметил низкий уровень физической активности среди молодежи и сказал, что в Украине сегодня приблизительно 2/3 мужчин и каждая пятая женщина курят; среди школьников в возрасте 11-12 лет 39% мальчиков и 18% девочек курят или пробовали курить хотя бы один раз.

“На сегодняшний день 700 тысяч наших граждан имеют официально зарегистрированную в медицинских учреждениях алкогольную зависимость”, – констатировал С.БУБКА.

Председатель правления ВОО “Ассоциация превентивной и антиэйджинг медицины” Ольга БАРНА отметила, что средняя продолжительность жизни в Украине намного ниже, чем в мире, и составляет 68 лет.

“При этом женщины едва доживают до 70-летнего возраста, тогда как мужчины часто умирают в возрасте до наступления пенсии”, – сказала она и отметила, что разница между продолжительностью жизни украинцев и в целом по Европе и миру составляет более 10 лет.

Одной из главных причин преждевременной смертности украинцев О.БАРНА считает небрежное отношение к состоянию собственного здоровья.

“Ассоциация превентивной и антиейджинг медицины” охотно берет на себя роль по информированию СМИ и населения в целом о медицинских аспектах профилактики многих заболеваний”, – подчеркнула О.БАРНА

В то же время, начальник отдела профилактической и медико-санитарной помощи Минздрава Украины Константин НАДУТЫЙ отметил, что мировое сообщество работает над тем, как увеличить влияние внешних факторов на здоровье человека.

“Выявлено, что в сфере здравоохранения наиболее эффективным с точки зрения влияния на здоровье человека является сектор первичной медико-санитарной помощи и семейной медицины”, – сообщил К.НАДУТЫЙ.