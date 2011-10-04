Губернатор Львовской области не сомневается, что после Евро-2012 львовский стадион не будет простаивать

Киев. 4 октября. УНИАН. Председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК не сомневается, что после завершения Евро-2012 львовский стадион не будет простаивать.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"У нас нет сомнений, что после проведения Евро-2012 львовская спортивная арена, как и другие в государстве, будет функционировать эффективно", - сказал М.ЦИМБАЛЮК.

По его словам, для этого создается специальное государственное агентство, которое будет руководить использованием стадионов, построенных на государственное средство к чемпионату.

М.ЦИМБАЛЮК отметил, что наличие развитой инфраструктуры на этих объектах позволит вовлекать их в проведение не только спортивных мероприятий, но и различных праздников, фестивалей, концертных программ, конференций и т. п.

"То есть государство, я убежден, будет эффективно использовать не только проведение региональных мероприятий, но и проведение межрегиональных и общегосударственных мероприятий", - подчеркнул М.ЦИМБАЛЮК.

Он выразил надежду, что «определенный центр проведения подобных мероприятий будет направлен именно на Западную Украину, на львовскую спортивную арену».