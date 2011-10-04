На XI Международный экономический форум в Трускавце ожидается прибытие около 600 участников – Цымбалюк

Киев. 4 октября. УНИАН. Председатель Львовской областной государственной администрации Михаил ЦЫМБАЛЮК ожидает, что на XI Международный экономический форум в Трускавце примет около 600 участников.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Ожидаем около 600 участников более чем из 30 стан мира», - сказал М.ЦЫМБАЛЮК во вторник.

По его словам, на сегодня крупнейшими инвесторами во Львовскую область являются поляки – около 40% всех инвестиций, а также представители Австрии, Дании, Великобритании, Германии, США и Швейцарии.

М.ЦЫМБАЛЮК отметил, что на сегодня Львовщина, среди прочего, заинтересована в инвестициях в угольную отрасль края, использование альтернативных источников энергии, туристическую отрасль, сельское хозяйство и т.д.

На форуме также будут обсуждаться вопросы инвестирования в объекты в рамках подготовки к Зимней олимпиаде 2022 года.

«Мы хотим, чтобы на этом экономическом форуме, на отдельной площадке обсудили тему инвестиций в эту отрасль. Хотя большинство обязательств в этом направлении берет на себя государство, мы хотели, чтобы инвесторы более активно принимали участие в создании спортивной и туристической инфраструктуры в горной местности нашей области», - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

Как сообщал УНИАН, местом проведения мероприятий в рамках XI Международного экономического форума определена гостиница «Риксос Прикарпатье».