Открытие фестиваля "Новое немецкое кино"

В четверг, 6 октября, в Украине начнется фестиваль Новое немецкое кино, который уже в 17-й раз проводит культурный центр "Гете Институт". В семи украинских городах - Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Донецке, Днепропетровске и Черновцах - покажут пять новинок немецкого кинематографа. Украинцы увидят пикантную мелодраму "Любовь втроем" - новый фильм знаменитого Тома Тыквера, который после долгих лет работы в Голливуде впервые снял фильм в родной Германии. Молодое поколение немецких режиссеров представит Дитрих Брюгеманн с нестандартной романтической историей "Беги, если сможешь". Фильм "Альмания, или Добро пожаловать в Германию" о жизни турецких иммигрантов в Берлине уже завоевал признание украинцев - фильм получил Приз зрительских симпатий на Одесском международном кинофестивале в июле этого года. Драма "Дневники из Полла" рассказывает историю первой любви на фоне национальных конфликтов. А откроет XVII фестиваль Новое немецкое кино фильм "Гете!" - байопик главного гения и кумира немецкого народа, повествующий о захватывающей и полной страстей молодости великого поэта и гения. В этом году на фестивале Новое немецкое кино будут представлены лучшие достижения современного немецкой киноиндустрии, рассказывает Вадим Березовик, председатель Правления Банка Форум Commerzbank Group - партнера фестиваля:

«Немецкое кино занимает особое место в европейском кинематографе, и мы с удовольствием поддерживаем его приход в Украину в этом году. Развивая в Украине бизнес по-немецки, Банк Форум Commerzbank Group стремится приносить украинцам всё лучшее, что может предложить Германия – в первую очередь в отношении банковского бизнеса, привнося в отрасль лучшие международные стандарты, инновации и технологии. Но мы также рады способствовать тому, чтобы принести украинским зрителям лучшие работы современного немецкого кинематографа. Наша немецкая принадлежность очень важна для нас. Наш основной акционер, немецкая Commerzbank Group, на рынке уже больше 120 лет и является настоящим олицетворением стабильности и консерватизма даже в немецком обществе. Именно эти традиционные качества немецкого характера как нельзя более уместны в банковском бизнесе, именно они являются основой стабильного развития Банка Форум».

Фестиваль Новое немецкое кино продлится в Украине с 6 октября до 20 ноября и пройдет в кинотеатрах Киева, Одессы, Харькова, Львова, Донецка, Днепропетровска и Черновцов.

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