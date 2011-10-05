Предприниматели проведут акцию «Марш пустых кошельков» 13 октября в Киеве

Киев. 5 октября. УНИАН. Членские организации Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины и предпринимательские организации Винницкой, Киевской, Хмельницкой и Черниговской областей, в рамках всемирного дня борьбы с бедностью, объявили акцию протеста «Марш пустых кошельков», которая пройдет 13 октября в Киеве, возле арки Дружбы народов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ.

«Акция запланирована была исключительно как (акция) предпринимательских структур, тех организаций, которые стояли на (налоговом – УНИАН) «майдане», и главной ее целью является выполнение всех требований «налогового майдана», - отметил он.

По словам В.РОЯ, участники акции выдвигают исключительно экономические требования к власти.

Одним из требований предпринимателей является уменьшение единого социального взноса в два раза, говорит директор Винницкого информационно-аналитического центра проблем предпринимательства Ирина КАСЬЯН. «Уменьшение единого социального взноса в два раза позволит вывести из тени заработную плату», - отметила она.

Среди других требований она назвала отмену действия Налогового кодекса и создание рабочих групп для доработки закона, а также отмену пенсионной реформы, которая бы учитывала особенности всех слоев населения.

«Следующее наше требование – это установить на законодательном уровне такую вот интересную норму, это касается закона о контроле, который касается бизнеса, чтобы какие-либо внеплановые проверки хозяйственной деятельности какими-либо органами контроля или правоохранительными органами были произведены исключительно по решению суда или по санкции прокуратуры», - подчеркнула И.КАСЬЯН.

Также предприниматели требуют принять закон об общественном контроле.

Как заявила И.КАСЬЯН, на выполнение данных требований предприниматели дают месяц, после чего они намерены подать их на рассмотрение Президенту Украины и требовать распустить Кабинет министров Украины.

По словам В.РОЯ, ожидается, что в акции примут участие около 3 тыс. человек. Также он сообщил, что были проведены консультации с организациями «афганцев» и аграриев с предложением присоединиться к акции протеста.

По словам председателя Всеукраинского профсоюза работников малого и среднего бизнеса «Єднання» Наталии КОЖЕВИНОЙ, предприниматели также намерены следить за завтрашним голосованием народных депутатов за законопроект, касающейся деятельности малого бизнеса: «Будем следить за деятельностью, за голосованием каждого депутата завтра и мы будем смотреть, как все-таки выдержаны будут те наши требования, которые мы уже в прошлом году подавали».

Она также призвала предпринимателей присоединяться к акции «Марш пустых кошельков»: «Мы призываем наши членские организации, ми призываем все предпринимательские структуры – и тех, кто участвовал в «майдане» (налоговом – УНИАН), и тех, кто не участвовал в «майдане»… Только объединившись, предпринимательский сектор сможет гарантировать свое развитие…».