В Киеве 14 октября в рамках Ukrainian fashion week будут представлены коллекции итальянских дизайнеров

Киев, 5 октября. УНИАН. В Киеве 14 октября в рамках Ukrainian fashion week (UFW) будут представлены коллекции трех итальянских дизайнеров "Весна-лето-2012".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель оргкомитета UFW Ирина ДАНИЛЕВСКАЯ и директор по международному развитию UFW Маурицио АСКЕРО.

"В феврале во время Миланской недели моды - Milano Moda Donna - мы подписали соглашение о том, что в сентябре 2011 года украинские дизайнеры будут представлять свою коллекцию в Милане, а в октябре итальянские дизайнеры будут представлять свои коллекции в Киеве", - сказала И.ДАНИЛЕВСКАЯ.

Глава оргкомитета UFW отметила, что демонстрация работ 11 украинских дизайнеров на подиумах Милана 22-26 сентября прошла успешно.

"Кроме показов в Украине, мы, дизайнеры, должны думать о том, чтобы интегрироваться в другие рынки. Не сидеть и не ожидать, пока нами кто-то заинтересуется, а продвигаться самостоятельно. В данном случае, на мой взгляд, участие украинских дизайнеров в выставке WHITE и Ukrainian fashion week: from Kiev to Milan было очень большим прорывом", - сказал один из участников показа в Милане, дизайнер Владимир ПОДОЛЯН.

В свою очередь М.АСКЕРО добавил, что показ в Милане продемонстрировал потенциал украинских дизайнеров. "Действительно, украинская мода становится более известной и востребованной. Я думаю, что следующая волна креативной моды пойдет из Украины", - считает директор по международному развитию UFW.

Планируется, что в рамках Ukrainian fashion week 14 октября свои работы представят дизайнер Франческа ЛИБЕРАТОРЕ (лауреат Next Generation Contest 2009), Кристиано БУРАНИ и Мауро ГАСПЕРИ.