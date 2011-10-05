С 1 сентября рост турпотока в Крым составил 17,3%

Киев. 5 октября. УНИАН. С 1 сентября рост туристического потока в Крым составил 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя Совета министров АР Крым – министр курортов и туризма АР Крым Георгий ПСАРЕВ, подводя первые итоги реализации проекта “Крымский бархатный сезон – сезон здоровья”.

По его данным, в период с 16 по 23 сентября на территорию Крыма прибыли 132 тысячи туристов.

“Мы проводим политику в пользу именно санаторно-курортного лечения и оздоровления, а не пляжно-курортного” – подчеркнул Г. ПСАРЕВ.

Он напомнил, что проект “Крымский бархатный сезон – сезон здоровья” объединяет в себе усилия Крымской власти, туроператоров, объектов размещения (гостиниц, санаториев), а также авиаперевозчиков. Сроки реализации проекта – с 15 сентября по 1 декабря 2011 г.

“В результате работы в рамках проекта был разработан специальный пакет предложений по санаторно-курортному лечению, оздоровлению и реабилитации. Ценовая политика этих предложений осуществляется по скидкам в размере около 50% на октябрь-декабрь 2011 года” – сообщил Г. ПСАРЕВ.

Он выразил надежду, что акция позитивно повлияет на курортный сезон в Крыму весной и осенью следующего года.

Министр также напомнил, что в Крыму проходит огромное количество различных масштабных мероприятий и фестивалей.

“Чтобы сформировать перечень значимых событий на полуострове, Министерство курортов и туризма начинает новый проект – “Событийный календарь 2012” – сообщил Г.ПСАРЕВ.

Этот проект будет включать в себя все основные события, которые проходят в Крыму, или же будут планироваться министерством совместно с другими организациями.