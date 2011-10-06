Изобретатель препарата «Украин» планирует передать 3 тысячи ампул лекарства для украинских онкобольных детей

Киев. 6 октября. УНИАН. Изобретатель препарата «Украин», гражданин Австрии Василий НОВИЦКИЙ планирует передать 3 тысячи ампул лекарства для лечения украинских детей, больных раком.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.НОВИЦКОГО, общая сумма партии препарата – 2,5 млн. грн.

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с Министерством здравоохранения Украины относительно возможности осуществления такой акции, однако «ответа пока не было».

«Я обратился в Министерство здравоохранения с просьбой, чтобы нам разрешили официально передать «Украин». Нам сначала пообещали, что дадут ответ 17 сентября, ответ мы не получили. Теперь обещают ответить в течение двух недель. Предоставлены все документы о регистрации. Этот препарат уже давно применялся для лечения детей и дал хорошие результаты», - сказал В.НОВИЦКИЙ, подчеркнув, что это уже третья попытка передать это лекарство Украине.

В.НОВИЦКИЙ также заявил, что намерен передать лекарство трем городам - Киеву, Львову и Донецку.

Изобретатель подчеркнул, что хочет, чтобы акция проводилась официально, «чтобы журналисты могли проследить за лечением детей».

На пресс-конференции было заявлено, что этот препарат официально зарегистрирован в Украине, в отношении него были проведены клинические испытания, а также нет никаких ограничений для применения на территории Украины.