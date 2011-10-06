Земные откровения космонавта Виталия ЖОЛОБОВА

5 октября 2011 года в Киеве презентована автобиографическая книга летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Виталия ЖОЛОБОВА «Звезда по имени судьба». Это событие приурочено к ежегодной Всемирной неделе космоса, провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН, и Дню открытия космической эры на Земле. Книга повествует о полете в космос, который состоялся летом 1976 года и длился 49 суток. Автор вспоминает о встречах с легендарными космонавтами – Гагариным, Леоновым, Поповичем, – о событиях, впечатлениях – с раннего детства и до наших дней.

Виталий Жолобов – наш земляк, живет и работает в Киеве. Активный общественный деятель – действующий президент Аэрокосмического общества Украины и председатель Всеукраинского объединения «Слава», которое объединяет Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда и Героев Украины. В прошлом – глава Херсонской областной государственной администрации, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, долгое время работал на Севере.

Над книгой Виталий Жолобов трудился более года. Воспоминания, описанные в очерках и новеллах, которые по аналогии с кинематографом названы стоп-кадрами, позволяют прочувствовать дух эпохи начала и развития освоения космоса. Это воспоминания о детстве и юности в украинском селе и в азербайджанской столице. Захватывающие дух приключения в экзотических странах. Размышления о наших днях, которые заставляют читателя задуматься.

«Мои друзья сетуют, что маленькую книгу написал. В беседах я им больше рассказывал, – признался автор. – Я никогда не вел дневников, поскольку, скажу откровенно, суеверен. Возможно, если бы были системные записи, книга получилась бы другой. А так – что вспомнилось, о том и поведал. Эта книга – о людях, с которыми мне посчастливилось встретиться, о жизни, о том, как она менялась, и, конечно, о космосе».

Презентация автобиографической книги космонавта собрала в теплой обстановке друзей и коллег автора, ветеранов и нынешних работников космической отрасли. Среди них – представители Государственного космического агентства Украины, Национальной академии наук Украины, Аэрокосмического общества Украины, Конструкторского бюро «Южное» имени Михаила Янгеля, Национального авиационного университета, Национального технического университета «КПИ», Житомирского музея космонавтики имени Сергея Королева и многие другие.

Книга вышла тиражом 1000 экземпляров и в ближайшее время появится на полках книжных магазинов.

Часть тиража передана во все научно-технические и центральные областные библиотеки Украины, а также библиотеки вузов, которые готовят специалистов аэрокосмических, инженерных, исторических специальностей.

Отзывы о книге

ГУСТАВ ВОДИЧКА, писатель:

«Космонавт видел Землю издалека, и ступает по ней аккуратно. Он чувствует жизнь тоньше, потому что знает ей цену. Судьба космонавта – это праведная жертва для всех, кто живет на Земле. Эта книга – маленький памятник большому нравственному подвигу».

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ, почетный работник и ветеран космической отрасли Украины, советник Государственного космического агентства Украины:

«Читал книгу с большим интересом. Не только потому, что сам многие годы связан с космонавтикой и знаком с автором лично. Повествование «Звезда по имени судьба» – волнующее. Постоянно хотелось узнать, что будет дальше. И было жаль, когда книга закончилась. Космические исследования, как проходили эксперименты и наблюдения в космосе, Виталий Михайлович отобразил логично и доступно для широкого круга читателей. Я надеюсь, что эта книга найдет своего вдумчивого читателя».

МАКСИМ ЛУЦКИЙ, первый проректор Национального авиационного университета, профессор:

«Это уникальное издание о судьбе космонавта, покорении человечеством безграничного космического пространства. Жизнь и учеба каждого из десятков тысяч студентов и преподавателей Национального авиационного университета связана с авиацией и космосом. Я буду рекомендовать им прочитать эту книгу. Это своеобразное введение в специальность. Книга приоткрывает таинственный занавес, за которым реальная, полная загадок, интересная жизнь космонавта».

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Биографическая справка

ЖОЛОБОВ Виталий Михайлович

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза,



Генерал-лейтенант авиации.

Родился 18 июня 1937 года в селе Збурьевка Голопристанского района Херсонской области. Окончил среднюю школу №164 г. Баку (1954), Азербайджанский институт нефти и химии (1959), заочно Военно-политическую академию им. В.И. Ленина (1974). Совершил космический полет в качестве бортинженера космического корабля «Союз-21» и военной орбитальной станции «Алмаз» («Салют-5») по программе первой экспедиции (6 июля – 24 августа 1976 года). После полета в Центре подготовки космонавтов командовал группой слушателей-космонавтов, в составе которой был будущий первый космонавт Украины Леонид Каденюк. Ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной электростанции (1986). В 1987 году избирался депутатом городского совета народных депутатов г. Киева. 3 июля 1994 года по июнь 1996 года возглавлял Херсонский областной совет народных депутатов, с июля 1995 года по июнь 1996 года руководил Херсонской областной государственной администрацией. Заместитель генерального директора Национального космического агентства Украины (1996–1997). Председатель Всеукраинской общественной организации «Слава» (с 1999). Президент Аэрокосмического общества Украины (с 2002). Почетный гражданин поселка Голая Пристань и городов Херсона, Тернополя, Калуги, Гагарина, Байконура, Прокопьевска.