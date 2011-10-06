Киев. 6 октября. УНИАН. В Киеве представлен проект “Мобильный перевод”.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН по этому вопросу председатель правления МОО «Международная лига защиты прав граждан Украины» Эдуард БАГИРОВ, главной задачей этого проекта является содействие адаптации иностранцев в неестественном для них лингво-социо-культурном пространстве Украины и преодолению языкового барьера между иностранцами и гражданами Украины и стран постсоветского пространства.

По словам Э.БАГИРОВА, идея введения услуги мобильного перевода была обусловлена тем, что значительное количество иностранцев, которые посещают Украину, не владеют украинским языком. В 2012 году количество иностранцев, которые приедут на территорию Украины, увеличится в несколько раз, поскольку в нашем государстве состоится финальная часть чемпионата Европы по футболу. Вследствие этого у иностранцев во время бытового, официального или бизнес-общения с гражданами Украины возникнет потребность в переводчиках со знанием разных иностранных языков.

Э.БАГИРОВ на пресс-конференции продемонстрировал, как работает услуга. В частности, потребитель со своего мобильного телефона набирает номер доступа 222-1 для какого-либо оператора мобильной связи и автоматически включает систему “Мобильный перевод”. Оператор сообщает ему, что стоимость минуты звонка составляет 10 грн. или 1 евро с НДС и предлагает избрать язык общения. Путем нажатия на клавиатуре телефона соответствующей цифры на кнопке потребитель может выбрать язык, на котором будут предоставляться услуги: английский, немецкий, французский, испанский или итальянский. Далее потребителю предлагается воспользоваться услугами переводчика, который осуществляет синхронный или последовательный двусторонний перевод на любые темы.

Э.БАГИРОВ отметил, что вся информация, переданная потребителем исполнителям проекта, является строго конфиденциальной и не разглашается третьим лицам. По его словам, исполнители проекта не идентифицируют потребителя и не знают его персональных данных, что обеспечивает полную анонимность.