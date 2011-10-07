71% украинцев считают самой распространенной при оценке знаний выпускников коррупцию на вступительных экзаменах в вузы – опрос

Киев. 7 октября. УНИАН. 71% украинцев считают очень и достаточно распространенной при оценке знаний выпускников коррупцию на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН результаты опроса, проведенного фондом “Демократические инициативы” при поддержке Альянса USETI.

По данным опроса, при этом среди опрошенных представителей “целевой группы” (тех, кто причастен ко вступлению в вузы) этот показатель составляет 83%.

Мало распространенной и совсем нераспространенной коррупцию на вступительных экзаменах считают 13% опрошенных.

На выпускных экзаменах в школе очень и достаточно распространенной коррупцию называют 50%, нераспространенной – 36%. Наименее распространенной, по мнению населения, является коррупция при внешнем независимом оценивании: 30% считают, что она там распространена, а 38% – что нет.

По результатам опроса, 26% считают более объективной прежнюю систему поступления в вузы по результатам экзаменов, которые проводили сами учебные заведения.

По мнению остальных, новая система является более объективной, однако относительно разных вариантов этой системы мнения разделились: 24% считают более объективной систему поступления только по результатам ВНО; 17,5% – по результатам ВНО и баллам школьного аттестата, а 12% – по результатам ВНО, баллам аттестата и баллам вступительных экзаменов, которые будут проводить вузы.

В “целевой” группе тех, кто имел опыт поступления в вузы по результатам ВНО, оценка объективности такого вступления только по результатам ВНО является самой высокой – 33%.

На оценку объективности поступления в вузы по разным критериям влияет и мера успешности поступления: в группе тех, кто вступил туда, куда хотел, наиболее объективным считают ВНО 40%, а вот среди тех, кто поступил “абы куда”, считают, что наиболее объективными были бы вступительные экзамены, проводимые вузами.

Опрос был проведен согласно общенациональной квотной выборке с 18 по 27 сентября. Были опрошены 2010 респондентов во всех регионах Украины. Погрешность выборки не превышает 2,2%.