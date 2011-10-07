В Украине к 25-летию Независимости планируют издать двадцатитомный Толковый словарь украинского языка

Киев. 7 октября УНИАН. В Украине к 25-летию Независимости государства планируют издать 20-томный Толковый словарь украинского языка.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Украинского языково-информационного фонда НАНУ, член-корреспондент НАНУ Владимир ШИРОКОВ.

Он отметил, что созданный в 70-80 гг. прошлого века 11-томный Толковый словарь украинского языка очень сильно устарел: “Если вы посмотрите на тот словарь, вы увидите, как много там “марксизма-ленинизма” и цитат из Ленина”.

В.ШИРОКОВ отметил, что современный словарь должен создаваться на базе электронных технологий. “У нас в Украинском языково-информационном фонде была создана уникальная лексикографическая технология “Виртуальная лексикографическая лаборатория” – подчеркнул он.

По его словам, сейчас в электронном виде создан основной корпус двадцатитомного Толкового словаря украинского языка. 18 томов словаря – общая лексика – приблизительно 200 тысяч реестровых единиц слов и около 70 тысяч словосочетаний (фразеологизмы, терминологические и устоявшиеся словосочетания и тому подобное). Другие 2 тома включают в себя 100 тысяч географических названий.

“В этот словарь попали слова с ремаркой “жаргонное”, “вульгарное”, “грубое”, но полностью непристойную лексику мы не подаем” – прокомментировал В.ШИРОКОВ подачу ненормативной лексики в словарях. Он отметил, что в проекте нового словаря, в частности, есть слово “мент”.

В конце 2010 года небольшим тиражом был издан первый том словаря. “Больше мы не смогли, потому что средств не было”, – объяснил В.ШИРОКОВ и добавил, что минимальный тираж этого словаря должен был бы составлять 50 тысяч экземпляров.

“Комитет Верховной Рады по вопросам науки и образования 7 сентября этого года принял решение, согласно которому он предлагает Кабинету министров рассмотреть возможность издать этот 20-томник тиражом 50 тысяч экземпляров до 2016 года, к 25-летию Независимости Украины”, – сообщил В.ШИРОКОВ.

Также он отметил, что проводилась лингвистическая экспертиза законодательных актов и других официальных документов. “К величайшему сожалению, языком законодатели пользуются не очень удачно”, – констатировал В.ШИРОКОВ.

Директор Украинского языково-информационного фонда НАНУ также сообщил, что в Национальной академии наук завершается проект по изданию 7-томного этимологического словаря украинского языка.

Он подчеркнул, что сейчас активно развивается электронная лексикография. Электронные словари издаются по госзаказу тиражом около 10 тысяч дисков в год. По словам В.ШИРОКОВА, такого количества экземпляров тоже не хватает, поэтому в сети Интернет появляются нелицензионные копии «Словарей Украины».

«Это харкерская продукция – нарушение Закона об авторском праве – с одной стороны. С другой стороны, мы их не преследуем, потому что считаем, что они занимаются благородным делом распространения украинского языка да еще и зарабатывают на этом», - подчеркнул В.ШИРОКОВ.

Отвечая на вопрос относительно издания терминологических словарей в Украине, он отметил, что за годы независимости в Украине издано более тысячи разных терминологических словарей. “Но если посмотреть на их качество, иногда делается страшно”, – отметил он.

В свою очередь, заведующая отдела лингвистики Украинского языково-информационного фонда НАНУ Лариса ШЕВЧЕНКО отметила, что видит большую необходимость в академическом терминологическом словаре по информатике, которого в Украине сейчас вообще нет.

Л.ШЕВЧЕНКО, которая работала над созданием книги “Вечное Евангелие” – первого квалифицированного научного параллельного перевода Нового Завета на украинский и русский языки, сообщила, что сейчас проводится работа по современному переводу и Ветхого Завета.

“Когда мы составляли словарь украинского языка в 20 томах, то одной из задач было адаптировать в текст Словаря украинского языка основные понятия Библии” – отметила она.

Л.ШЕВЧЕНКО подчеркнула, что в конце книги подан большой библейский словарь на украинском и русском языках, а также краткий греческий словарь.