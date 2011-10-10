Координаты рая

«Быть домовладельцем на Кипре – не только приятно и престижно, но и выгодно!», – доказано ведущим оператором кипрского рынка недвижимости, компанией PAFILIA Property Developers Ltd

Давно стало прописной истиной утверждение, что в плохо устроенном государстве у человека есть жилплощадь, а в хорошо устроенном – дом. В справедливости этих слов смогли убедиться более 10 тысяч человек, доверивших проектирование, строительство и сервис своего дома на Кипре признанному лидеру рынка – компании PAFILIA Property Developers Ltd. Подобно тысячам англичан, немцев, греков и граждан других стран объединенной Европы, выбирающим солнечный остров в качестве «второго дома», вы сможете превратить свою островную недвижимость в идеальное место для жизни и отдыха. Да и как может быть иначе, ведь здесь - развитая инфраструктура и отличные дороги, надежная банковская система и стабильно развивающаяся экономика, солнечная погода круглый год и гостеприимное местное население, относительная дешевизна при высоком уровне жизни, европейская система образования и качественное здравоохранение, отсутствие стрессов и низкий уровень преступности. Кроме того, недавно было вынесено постановление, что граждане стран, не входящих в состав Евросоюза, вложив 300 тыс. евро в покупку недвижимости на острове, и заинтересованные в разрешении на постоянное место жительства, могут получить его со специальной миграционной визой. А значит, приобретая дом своей мечты, вы приобретаете статус полноправного европейца!

Сегодня на страже безопасности банковских вкладов строит правительство Кипра, гарантирующее сохранность вкладов в размере до 100 тысяч евро, что в два раза больше в среднем по Евросоюзу. А на рынке банковских услуг появляются новые выгодные условия кредитования. Так, лидер рынка – компания Pafilia Property Developers – предлагает такую эксклюзивную схему: при оплате 50% стоимости объекта недвижимость передается в пользование клиента, а оставшаяся сумма предоставляется в кредит на 3 года под 5,95% годовых. Кроме того, эта крупнейшая кипрская компания-застройщик уверена, что ваш дом на Кипр – это отличная инвестиция, гарантирующая стабильный доход в виде дохода за сдачу жилья в аренду. А потому большинство возводимых ею объектов имеют гарантированную ренту на несколько лет: комплексы Pine Seaview и Prodromi Gardens продаюся с гарантией ренты в 5% на 2 и 3 года соответственно, а за недвижимость в Elysia Park предлагают даже 5,25% на протяжении 2 лет.

Причем, приобретать жилье можно на «нулевой стадии», что дает прирост стоимости к моменту завершения строительства (через 18-24 месяца) на 20-30%. Гарантирует компания и пожизненное обслуживание всех своих клиентов, включающее в себя страхование, разработку интерьеров, техническое обслуживание оборудования, помощь в юридических и финансовых вопросах, сдачу жилья в аренду и многое другое. «Ведь наши клиенты приходят к нам для того, чтобы реализовать свои мечты и построить идеальный дом на Средиземном море, – комментирует основатель компании Элиас ЭЛИАДЕС. – А что может быть лучше воплощения мечты?». Только ваш индивидуальный кусочек рая – дом на Кипре от компании PAFILIA!

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ул. Б. Хмельницкого, 56

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Консультант по недвижимости Никита Макаров