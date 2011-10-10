Всеукраинский комитет «Наступ» поддерживает акцию протеста «афганцев» с целью роспуска Верховной Рады

Киев. 10 октября. УНИАН. Всеукраинский комитет «Наступ» поддерживает бессрочную акцию протеста, которую инициирует организация ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас». Цель акции - роспуск Верховной Рады Украины.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель комитета Руслан СЕКЕЛА.

По словам Р.СЕКЕЛЫ, в Украине достаточно недовольных действиями властей граждан, которые могут присоединиться к акциям протеста - в течение года выступали не только предприниматели, но и учителя, «чернобыльцы», «афганцы», студенты и т.д.

«На сегодняшний день Всеукраинский комитет «Наступ» совместно с другими организациями провел переговоры и договорился с организацией ветеранов «Никто кроме нас» о системных последующих действиях протеста, направленных на отставку Верховной Рады Украины… Без переговоров, без консультаций – одно требование», - говорит он.

Р.СЕКЕЛА объясняет присоединение предпринимателей к акции протеста «афганцев» тем, что требования предпринимателей «налогового майдана» не были выполнены властью: «Возможно, мы добились каких-то маленьких вещей, немного отсрочили проверки… дали какие-то минимальные изменения в Налоговый кодекс».

По словам Р.СЕКЕЛЫ, к акции также присоединились независимые профсоюзы представителей малого и среднего бизнеса.

14 октября во время Всеукраинского общественного форума, который пройдет в Киеве, будет определена дата начала акции протеста, сообщил председатель Киевской ячейки комитета «Наступ» Роман ФЕДЧУК. По его словам, в форуме примут участие около 1000 человек. «Там планируется собрать максимальное количество общественных организаций. На форуме будут обсуждаться только два вопроса: поддерживаете ли вы роспуск Верховной Рады и (определение даты – УНИАН) начала акций протеста», - проинформировал он.

По словам Р.ФЕДЧУКА, планируется, что акция будет мирной и бессрочной – до выполнения требования участников акции.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская общественная организация «Никто кроме нас» инициирует проведение всеукраинской акции протеста.

«Мы объявили о проведении 14 октября в городе Киеве Всеукраинского форума общественных организаций… Мы принимаем решение о всеукраинской акции протеста, принимаем решение, где она будет проходить, когда она будет проходить», - заявил представитель организации Борис НОВОЖИЛОВ.

ВОО «Никто кроме нас» выдвигает следующие требования: отменить рассмотрение и голосование за законопроект №9127, которым отменяются льготы для рядя категорий граждан. Второе – принятие закона о выборах, который бы дал избирателям четкий перечень кандидатов, за которых они голосуют. Третье – отставка парламента.