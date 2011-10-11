Глава Луганской ОГА отмечает рост интереса инвесторов к инвестированию в регион

Киев. 11 октября. УНИАН. Глава Луганской областной государственной администрации Владимир ПРИСТЮК отмечает рост интереса инвесторов к инвестированию в регион.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН по итогам II Луганского Международного инвестиционного форума, который состоялся в Луганске 5-7 октября.

По его словам, основным проектом форума стал проект «Агрогород», реализация которого позволит активизировать производство сельхозпродукции в регионе. Планируется, что в «Агрогороде» будут размещаться логистические объекты, склады, представительства производственных фирм, при этом часть территории будет отведена под промышленную зону. В частности, проект предусматривает работу предприятий по производству стройматериалов, хранению овощей и фруктов, завода по их переработке и глубокой заморозке, заводов упаковки и пластмассовых изделий, завода химии для фермеров.

Как сообщил В.ПРИСТЮК, под проект выделено 300 га земли, реализацию проекта планируется завершить в течение 3 лет, при этом, по его словам, «самое главное - чтобы сейчас начали появляться не только первые колышки, но и реальные здания».

«Агрогород» станет той связующей, которая увеличит производство и ускорит производственные связи между сельхозпроизводителями», - отметил В.ПРИСТЮК.

Он также сообщил, что подписан меморандум с Торгово-хозяйственной палатой Польши и достигнуты договоренности с четырьмя ВУЗами о подготовке специалистов для реализации проекта «Агрогород».

По словам В.ПРИСТЮКА, кроме проекта «Агрогород» в рамках II Луганского международного инвестиционного форума обсуждались и другие проекты, в частности, связанные с производством энергосберегающих котлов по принципиально новой технологии, производством пелет, производством спецволокна и т.д. Основными направлениями, которые интересовали инвесторов, стали машиностроение, энергосберегающие технологии, угольная промышленность, сельское хозяйство.

В целом руководитель области отметил, что если I Луганский международный инвестиционный форум можно назвать пробным, то к форуму текущего года луганские предприниматели смогли подготовиться более основательно. Так, по инициативе местной власти была сформирована «золотая сотня» предпринимателей, в которую попали наиболее активные представители бизнеса. Несмотря на то, что в такую группу вошли всего 48 человек, благодаря их работе в рамках форума потенциальным инвесторам был предложен целый ряд тщательно проработанных бизнес-проектов.

Справка УНИАН. II Луганский международный инвестиционный форум состоялся в Луганске 5-7 октября этого года. В нем приняли участие представители бизнес-кругов из 17 стран ближнего зарубежья, а также Европы, Ближнего и Дальнего Востока. Порядка 110 иностранных компаний направили на Луганщину более 120 представителей. Форум дал луганским предпринимателям возможность наладить деловые связи с бизнесом США, Австрии, Нидерландов, Польши, Канады, Италии, Германии, Испании, Швеции и ряда других стран. Кроме того, среди участников были официальные делегации, послы из Белоруссии, Канады, Южной Кореи, Нигерии, консулы Чешской Республики и Польши.