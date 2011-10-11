В случае внедрения смешанной системы выборов в мажоритарных округах, будет “война не на жизнь, а на смерть” - эксперт

Киев. 11 октября, УНИАН. Борьба для кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах будет более затратной с финансовой точки зрения по сравнению с последними выборами, которые были по пропорциональной системе, а с политической точки зрения это будет “война не на жизнь, а на смерть”.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА, комментируя возможность внедрения смешанной системы на выборах в Верховную Раду Украины в 2012 году.

Он считает, что укрупнение Партии регионов за счет, в частности, Народной партии может объясняться еще и тем, что “вокруг ЛИТВИНА собралось как минимум несколько серьезных людей, которые могут претендовать на победу в округах, и здесь уже надо будет договариваться и подвигаться представителям Партии регионов”.

По словам эксперта, оппозиция также должна договориться относительно кандидатов в мажоритарных округах, тогда у власти будут невысокие шансы там победить.

Говоря об основных политических силах, которые могут победить на выборах, В.БАЛА сослался на результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 17 по 27 сентября, которые показали, что если бы выборы состоялись сейчас, то 21,9% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов, 18,9% - за «Батьківщину», 11% - за «Фронт Змін», 5,7% - за Коммунистическую партию, 5,4% - за партию «УДАР КЛИЧКО», 4,2% - за ВО «Свобода».

В.БАЛА отмечает, что Партия регионов сегодня лучше всех подготовлена к выборам 2012 года с точки зрения структурной организации, ресурсного и финансового обеспечения. По его словам, процессы относительно укрупнения этой партии направлены на то, чтобы создать два полюса, на котором будет с одной стороны партия власти, а с другой - все те, кто против власти.

При этом, как отметил эксперт, партия “Батьківщина” в этом контексте выглядит “немного хуже, поскольку судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО лишил ее многих возможностей, в том числе ресурсных и организационных, и уже фактически и серьезных спонсоров осталось немного”.

“Если Ю.ТИМОШЕНКО будет осуждена и будет отбывать свой срок, то А.ЯЦЕНЮКУ ничего не поможет на выборах, хотя он сам или ему кто-то советует, что это будет для него лучший выход. Я думаю, что он не будет способен возглавить второй полюс – противовластный”, - отметил В.БАЛА. По его словам, когда А.ЯЦЕНЮК при отсутствии Ю.ТИМОШЕНКО “станет основной мишенью для власти, то я боюсь, чтобы у нас не было повторение сериала - мильный пузырь №2, то есть ситуации 2010 года (речь идет о президентских выборах - УНИАН), когда он, имея почти 15%, в результате своих действий получил більше 8”.

В.БАЛА называет “абсолютно неправильным ходом” А.ЯЦЕНЮКА то, что он берет в свою команду людей, олицетворяющих людей команды Виктора ЮЩЕНКО, то есть «нашеукраинцев». “Если А.ЯЦЕНЮКУ не удастся возглавить оппозицию, а барьер будет до 5% поднят, то я бы на сегодняшний день не говорил, наверное, что он пройдет в парламент”, - добавил он.

По словам эксперта, “в том случае, когда ТИМОШЕНКО будет за решеткой, А.ЯЦЕНЮК может почувствовать всю радость контактного боя, поскольку что сегодня он виртуально с властью дерется”. При этом В.БАЛА не исключил, что “он (А.ЯЦЕНЮК) может приятно удивить в этом плане”.

В свою очередь заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ отметил, что в соответствии с исследованиями, избирательный штаб Партии регионов в 2012 году возглавит Андрей КЛЮЕВ. По его словам, на сегодняшний день у этой партии самый большой финансовый ресурс.

Он отметил, что больше всего шансов возглавить штаб “Батьківщини” есть у Александра ТУРЧИНОВА. В то же время эксперт отметил, что ситуация очень непростая, поскольку странным является то, что А.ТУРЧИНОВ “наделал не меньше, чем ТИМОШЕНКО, но находится на свободе” и “это достаточно опасно для самой “Батьківщини”, поскольку возникают вопросы о возможности влияния на него со стороны во время формирования списков». Среди других претендентов называют Сергея СОБОЛЕВА, Игоря ГРЫНИВА, Андрея КОЖЕМЯКИНА, Наталью КОРОЛЕВСКУЮ и даже Андрея ШЕВЧЕНКО, отметил эксперт. При этом не исключается, что список в ВР может возглавить, например, певица Нина МАТВИЕНКО или актриса Ольга СУМСКАЯ.

В соответствии с исследованием Агентства, руководителем штаба А.ЯЦЕНЮКА “вероятнее всего станет Николай МАРТЫНЕНКО”.