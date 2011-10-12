Предприниматели завтра в Киеве проведут акцию «Марш пустых кошельков»

Киев. 12 октября. УНИАН. Предпринимательские объединения из разных регионов Украины завтра, 13 октября, проведут акцию «Марш пустых кошельков» в Киеве.

Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Акцию проводят Федерация профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины совместно с общественными региональными организациями предпринимателей», - отметил он.

В частности, в акции планируют участвовать предпринимательские организации Винницкой, Киевской, Хмельницкой и Черниговской областей.

По словам председателя Черниговского профсоюза предпринимателей Елены ВАРНАКОВОЙ, участники акции намерены завтра собраться возле арки Дружбы народов в центре Киева, пройти к стенам Верховной рады, после чего – к зданиям Министерства внутренних дел и Администрации Президента.

В.РОЙ отметил, что акция будет мирной, перекрывать движение транспорта организаторы не намерены, движение участников запланировано исключительно по тротуарам.

В заявке на проведение акции организаторами указано 2900 человек. При этом прогнозируется, что около 30% участников не смогут добраться в Киев из регионов в связи с препятствиями со стороны правоохранительных органов.

Одним из требований предпринимателей является уменьшение единого социального взноса в 2 раза, рассказала директор Винницкого информационно-аналитического центра проблем предпринимательства Ирина КАСЬЯН. Среди других требований она назвала отмену действия Налогового кодекса и создание рабочих групп для доработки закона, а также отмену пенсионной реформы, которая бы учитывала особенности всех слоев населения. «Наше требование – чтобы законы писались вместе с бизнесом», - сказала она.

Другими требованиями предпринимателей являются: отмена пенсионной реформы, введение нормы, которая позволяет проведение внеплановых проверок предпринимателей исключительно по решению судов или согласно санкциям прокуратуры, а также разработка закона об общественном контроле.

«Мы расширили наши требования принятием земельной реформы», - добавил В.РОЙ.

Предприниматели намерены предоставить властям месяц на выполнение их требований, в течение которого будет вестись разъяснительная работа с бизнесом в регионах.

Заместитель председателя Всеукраинского профсоюза "Столица-Регионы" Юрий ЕРЕМЕНКО также обратился к правоохранительным органам с просьбой не применять оружие против участников акции, поскольку она будет проходить исключительно как мирная.