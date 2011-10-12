В Киеве презентована грантовая программа по подготовке профессионалов для Украины в лучших вузах мира

Киев. 12 октября. УНИАН. В Киеве презентована инновационная грантовая программа “Диплом развития Украины” по подготовке высококвалифицированных молодых профессионалов для Украины в лучших вузах мира.

Представили программу в информагентстве УНИАН директор Международного благотворительного фонда «Планета взаимопомощи» Игорь КИТ и первый заместитель председателя Государственной службы молодежи и спорта, которая будет поддерживать реализацию проекта, Сергей ГЛУЩЕНКО.

И.КИТ сообщил, что программа стартовала в конце сентября 2011 года. Учредители проекта ставят целью подготовить для Украины в 15 лучших вузах мира молодых инициативных профессионалов международного уровня и направить полученные ими знания на развитие государства. Также они надеются, что программа будет способствовать объединению украинского бизнеса на пути решения общегосударственных задач.

И.КИТ отметил, что Программа будет способствовать социальному становлению молодых, талантливых и идейных украинцев, которые способны поступить в престижный вуз, однако не имеют возможности оплатить обучение.

“Средства на оплату их учебы мы начали собирать за счет благотворительных пожертвований. Это деньги неравнодушных граждан, за счет наших организаций, компаний, которым сегодня не хватает профессионалов и которые сегодня очень остро ощущают эту проблему. Особым условием для участника программы будет обязательно вернуться в Украину после обучения и отработать на развитие государства не менее 10 лет, направить на это свои глубокие знания”, - сказал С.КИТ.

Оплата обучения планируется в 15 ведущих вузах мира: Кембридже, Гарварде, Массачусетском тех. Институте, Йеле, Оксфорде, Имперском колледже Лондона, Университете Чикаго, Калифорнийском тех. Институт, Пристоне и других.

Детально с Программой можно ознакомиться на сайте специально созданной Фондом социальной сети для взаимопомощи и благотворительности «Планета взаимопомощи» (http://planetofsupport.org).

По информации организаторов, каждая организация или человек, который захочет принять участие в сборе средств на реализацию Программы, может зарегистрироваться в указанной сети, присоединиться к обсуждению программы, проследить поступление и расходы пожертвованных денег, принимать участие при голосовании за того или другого ребенка, который выразил желание поступить в зарубежный вуз и зарегистрировался в проекте “Диплом развития Украины”. Благотворительный взнос в Программу автоматически будет публиковаться на сайте Фонда.

Как объяснил И.КИТ, абитуриенты, которые в будущем году планируют поступать в лучшие вузы мира, должны направить в адрес Фонда письмо, после чего они попадут в базу данных претендентов на получение гранта. “В зависимости от результатов собранных средств и количества абитуриентов независимая комиссия, которая будет состоять из представителей научных и общественных организаций Украины, сможет выбрать претендентов, которым будут оплачено обучение, за которых также будут голосовать благотворители», - отметил он.

Как подчеркнули на презентации проекта, главными критериями для определения молодых людей, которые получат грант, являются: патриотизм (желание вернуться и работать в Украине); стратегическая важность для Украины направления избранного абитуриентом образования и уровень обеспеченности семьи абитуриента.

Продолжая тему критериев отбора, а именно - остановившись на патриотизме, С.КИТ отметил: “В первую очередь важным будет сам контракт – абитуриент подпишет достаточно жесткий контракт, что он вернется в Украину. В случае его невозвращения он будет возвращать деньги и, возможно, даже с определенным процентом”.

И.ГЛУЩЕНКО подчеркнул важность программы для будущего нашей страны и прозрачность механизма ее реализации.

“Этот проект, по моему убеждению, это одна из моделей, которую стоит строить государствам вообще и нашему в частности. Потому что Украина не в состоянии сегодня из-за всем известным причинам тянуть подобные социальные гуманитарные проекты, слишком много прорех, которые нужно латать... Но объединившись, мы имеем возможность получить для страны энергичных, знающих, опережающих людей, квалифицированных специалистов”, - сказал один из руководителей Государственной службы молодежи и спорта.