Киев. 12 октября. УНИАН. В Киеве 13-16 октября пройдет первый открытый кубок Украины по тхеквондо, участие в котором примут более 300 спортсменов из Украины, Латвии, Молдовы и Азербайджана.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Федерации тхеквондо в Украине Лесик САМАНДЖИЯ.

"Мы впервые проводим такой турнир в Киеве. Этот турнир, я думаю, даст новый толчок развитию этого вида спорта в нашей стране, а наши спортсмены приобретут новый опыт", - сказал он, выразив при этом надежду, что подобные соревнования в будущем будут проходить в Украине ежегодно.

В свою очередь присутствовавший на пресс-конференции первый заместитель главы ФТУ Владимир ЦОЙ рассказал, что соревнования, в которых будут выступать как мужские, так и женские команды, будут проводиться по принципу "полный контакт", а удары будут фиксироваться, кроме рефери, с помощью специальных сенсорных датчиков, которые вмонтированы в защитные элементы спортивной одежды.

"Каждый участник турнира получит индивидуальный защитный жилет и защиту стоп, в которых есть датчики. При ударе ногой в корпус устройство срабатывает и дает сигнал на компьютер. За другими ударами следят рефери и трое боковых судей", - сказал В.ЦОЙ. По его словам, такая инновационная методика одобрена Всемирной федерацией тхеквондо и официально принята для проведения Летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и дает максимальную объективность судейства боя.

Как отметили организаторы, соревнования пройдут в Национальном университете физического воспитания и спорта Украине, вход для зрителей будет бесплатный, а для тех, кто по каких-либо причинам не сможет лично присутствовать, бои будут транслироваться в режиме реального времени на официальном сайте этого турнира www.ukraineopen.com.ua