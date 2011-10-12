19-23 октября на НСК “Олимпийский” состоится Mercedes-Benz Fashion Week Kiev

Киев. 12 октября. УНИАН. С 19 по 23 октября в VIP-зоне национального спортивного комплекса “Олимпийский” состоятся Дни моды в Киеве (Kiev Fashion Days) уже под новым названием Mercedes-Benz Fashion Week Kiev.

Об этом автор и ведущая программы “Неделя моды”, идеолог Kiev Fashion Days Дарья ШАПОВАЛОВА сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Наша самая главная новость и изменение, которое произошло, это то, что со вчерашнего дня, с вечера, мы называемся Mercedes-Benz Fashion Week Kiev. Это для нас очень важно”, - отметила Д.ШАПОВАЛОВА.

По ее словам, посещая главные четыре Fashion Week, а также другие Недели моды в разных странах мира, везде видела бренд Mercedes в качестве главного спонсора. Так, Mercedes выступает спонсором Недели моды в Нью-Йорке, Стокгольме, Париже, Милане, Лондоне.

“Mercedes в мире ассоциируется с фешном, и, конечно, когда мы начинали Kiev Fashion Days, мы и не мечтали, что когда-либо мы станем Mercedes-Benz Fashion Week Kiev. Тогда мы даже не представляли, что это возможно, а теперь мы готовы поделиться этой новостью”, - сказала Д.ШАПОВАЛОВА, отметив, что Mercedes-Benz – это чрезвычайный статус.

В то же время она сказала, что форматом показов и отбором дизайнеров, которые будут представлять свои коллекции на Неделе моды, также будет заниматься профессиональная команда оргкомитета. Это подтвердила финансовый директор компании «АвтоКапитал» - генерального представительства Mercedes-Benz в Украине Нина ВАСАДЗЕ.

По ее словам, Mercedes-Benz является новатором во всем и поддерживает интересные и масштабные, значимые fashion-события во всем мире.

“Мы рады сообщить, что в этом сезоне Киев стал Меккой для представителей фешн-индустрии не только нашей столицы, но и мировой”, - отметила Н.ВАСАДЗЕ.

Председатель правления компании «АвтоКапитал» Гериберт МЮЛЛЕР также отметил, что компания с удовольствием поддерживает проект Fashion Week в Киеве.

“Дизайн и качество – это те требования, которые мы предъявляем как к автомобилям, так и к миру моды. И именно этот фактор объединяет автомобильный бизнес и фешн. Наше требование - “лучше или никак” - предъявляется как к автомобильному бизнесу, так и к миру моды. Когда мы принимали решение поддержать Fashion Week в Киеве, мы знали, что это прекрасный проект и он обречен на успех в Украине”, - сказал Г.МЮЛЛЕР

По информации Д.ШАПОВАЛОВОЙ, во время Дней моды на НСК “Олимпийскому” будут работать два подиума: большой - для известных дизайнеров и малый – для начинающих, которые уже смогли как-то себя проявить и готовы показать собственные полноценные коллекции одежды.

Как отметила Д.ШАПОВАЛОВА, отбор дизайнеров происходит по многим критериям, придирчиво, поскольку оргкомитет пытается обеспечить такой уровень, чтобы он был не ниже, чем в предыдущие годы проведения Kiev Fashion Days. В целом мероприятие объединит лучших украинских и зарубежных дизайнеров, редакторов самых авторитетных журналов мод и международных фешн-обозревателей, баеров и блогеров.

“Также будет большое количество инсталляций, вечеринок и других событий, которые будут сопровождать наше мероприятие”, - подчеркнула Д.ШАПОВАЛОВА.

По ее словам, Неделя моды – это не только культурное событие, но и образовательное, поэтому в рамках мероприятия будут организованы многочисленные лекции известных людей, которые работают в фешн-индустрии.

“Одна из наших целей – это зарекомендовать Киев как одну из главных европейских столиц моды. И мы уверены, что через несколько лет Киев действительно будет ассоциироваться с модой. Тем более с подачи марки Mercedes-Benz и Mercedes-Benz Fashion Week Kiev”, - заявила Д.ШАПОВАЛОВА.