Посол Ирана считает внутренним делом Украины осуждение Тимошенко к семи годам лишения свободы

Киев. 13 октября. УНИАН. Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Украине Акбар ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ считает внутренним делом Украины осуждение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.

«Относительно приговора Юлии ТИМОШЕНКО - это мы считаем исключительно внутренним делом Украины и соответствующих компетентных органов Украины», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.