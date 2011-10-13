Ежегодный потенциал энергосбережения национальной экономики составляет 11,8 млрд. евро: результаты пилотного Рейтинга Энергоэффективности областей Украины

13 октября 2011 года в пресс-центре «УНИАН» состоялась презентация пилотного проекта «Рейтинг энергоэффективности областей Украины» (Ukrainian Energy Index), инициированного Компанией СКМ. Этот проект реализован в рамках программы «Энергоэффективность.UA», которая является неотъемлемой частью программ устойчивого развития Группы СКМ. Составителем рейтинга Ukrainian Energy Index выступил Аналитический Центр «Бюро экономических и социальных технологий» (БЭСТ), медиа-партнером – еженедельник «Власть денег».

Рейтинг Ukrainian Energy Index отражает эффективность использования энергоресурсов в каждой области Украины при существующем уровне развития экономики региона. Впервые была посчитана энергоэффективность украинской экономики с учетом ее структуры: оценка проведена на основании сопоставления энергозатрат с аналогичными показателями стран ЕС.

При этом Рейтинг не ограничился оценкой эффективности - он дал возможность определить направления повышения эффективного использования энергетических ресурсов в Украине и каждом из ее регионов.

«Ежегодно СКМ инвестирует в повышение энергоэффективности наших предприятий и в ресурсосбережение не менее $200 млн., так что мы, как никто другой, понимаем и масштаб проблемы, и ее значимость для конкурентоспособности нашей страны», - пояснила Директор по связям с общественностью и коммуникациям Компании СКМ Наталья Емченко. – Создавая данный рейтинг, мы преследуем очень простую цель: показать регионам Украины, насколько эффективно они расходуют энергию сегодня по сравнению с Европой и каков потенциал для экономии. Результаты пилотного UEI показали, что если при существующей структуре экономики использовать подходы и технологии ЕС, то ежегодная экономия в целом по стране составит до 12 млрд. евро. И это не абстрактная недостижимая цифра: UEI позволяет руководителям областей и страны уже сегодня обозначить направления для «быстрых побед», в которых можно получить ощутимый результат. Кроме того, UEI дает возможность оценить вклад уже реализованных проектов в повышение энергоэффективности национальной экономики».

В рамках исследования были названы самые энергоэффективные области Украины: так, в суммарном рейтинге в тройку лидеров вошли Винницкая, Черновицкая и Одесская области. В секторе «Промышленность» лидируют Киевская, Одесская и Закарпатская области, в секторе «Услуги» - Днепропетровская, Харьковская и Донецкая области, в секторе «Сельское хозяйство» - Закарпатская, Житомирская и Ивано-Франковская области. Наиболее же энергоэффективными с точки зрения ЖКХ признаны Винницкая, Кировоградская и Херсонская области Украины.

Согласно общему рейтингу, наименее эффективными оказались Луганская, Полтавская и Днепропетровская областии.

При этом областями с наибольшим потенциалом для энергосбережения являются Днепропетровская, Донецкая и Луганская области (€2 629,9млн., € 2 186,8 млн. и € 1 384 млн. соответственно).

Кроме того, согласно Рейтингу, в среднем по Украине показатели энергоэффективности для сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг и жилищного хозяйства составляют соответственно 33%, 44%, 72% и 62% от уровня ЕС.

Повышение уровня энергоэффективности во всех отраслях экономики определено Президентом и Правительством Украины как приоритетное направление обеспечения энергетической безопасности нашей страны. В этом контексте результаты «Рейтинга энергоэффективности регионов» крайне актуальны и важны, - сказал Николай Пашкевич, Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению. - Агентство планирует использовать результаты Рейтинга при подготовке Национального доклада по вопросам реализации государственной политики энергоэффективности».

Результаты Рейтинга энергоэффективности регионов Украины Ukrainian Energy Index будут опубликованы в журнале «Власть денег» №41 от 14 октября 2011 года.

Краткая информация о методологии и результатах Рейтинга энергоэффективности областей Украины приведена в информационной справке. Подробную информацию об Ukrainian Energy Index можно прочитать на официальном сайте Рейтинга - www.energy-index.com.ua

Справка:

Методика составления Рейтинга энергоэффективности областей Украины Ukrainian Energy Index базируется на методологии Международного энергетического агентства (МЭА), которая была разработана по просьбе стран Большой Восьмерки для мониторинга принятого этими странами на саммите в Глениглсе в 2005 году Плана Действий по изменению климата. Данная методология позволяет разделить главные факторы определяющие энергопотребление: экономическую деятельность, структуру экономики и энергоемкость производства, что, в свою очередь, помогает получить более точную оценку энергоэффективности по сравнению со стандартными оценками (количество потребленных энергоресурсов на единицу произведенной продукции). Ноу-хау методики рейтинга состоит в использовании различных альтернативных индикаторов для следующих секторов в экономике региона: промышленности, строительства, услуг, сельского хозяйства, ЖКХ и транспорта. В пилотном исследовании для определения энергоэффективности областей Украины были использованы 14 индикаторов. В следующем выпуске рейтинга планируется увеличение количества индикаторов до 21. В качестве эталона энергоэффективности использовались аналогичные показатели по отраслям в странах Европейского Союза.

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