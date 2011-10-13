Институт потребительских экспертиз при поддержке госорганов начинает аудит украинских производителей мяса
Киев. 13 октября. УНИАН. Институт потребительских экспертиз при поддержке государственных органов начинает проект по аудиту украинских производителей мяса.
Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор института Юрий ЧЕРНОБРЫВЕЦ.
«Мы хотим проанонсировать старт нашего проекта – независимого аудита предприятий мясоперерабатывающей отрасли. Мы хотим показать реальную ситуацию с производством продуктов мясопереработки в нашей стране», - сазал он. Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ добавил, что к инициативе института присоединились практически все государственные контролирующие органы, в том числе и Госпотребстандарт, и Институт экогигиены и токсикологии, Министерство здравоохранения, Институт питания и другие.
«Мы хотим пригласить все предприятия мясоперерабатывающей отрасли к участию в нашем проекте, оно является для них абсолютно бесплатным. Мы готовы посетить все эти предприятия и провести профессиональную проверку», - сообщил Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ.
Заместитель директора департамента контроля качества медицинский услуг, регуляторной политики и санитарно-эпидемиологического благополучия, начальник управления общественного здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Министерства здравоохранения Украины Алла ГРИГОРЕНКО сообщила, что Минздрав каждый год проводит тысячи исследований, и «должны констатировать, что каждый десятый объект не соответствует санитарному законодательству». «На сегодня только за 9 месяцев мы провели более 3 тысяч таких обследований, сняли с реализации более 25 тонн мясной продукции, как отечественного, там и импортного происхождения, и более чем на 0,5 млн. грн. было наложено санкций. Поэтому мы поддерживаем эту акцию и призываем производителей к широкому освещению своих предприятий», - сказала она.
Директор Государственного научно-исследовательского центра по проблемам гигиены питания Минздрава Украины ШВЕЦ добавил, что центр поддерживает этот проект специалистами, технологиями, возможностями своих лабораторий и «надеется, что он будет успешно завершен, даст ответы на определенные вопросы и будет продолжен».
Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ добавил, что проект планируется завершить за 1,5-2 месяца, что будет зависеть от активности производителей, которые будут участвовать в нем.
По поводу финансирования Ю.ЧЕРНОБРЫВЕЦ сказал, что «это синергический проект, мы используем как свои средства, так и средства наших партнеров и коллег. Исследования – недешевая вещь, но благодаря тому, что государственные органы поддержали нас, в том числе и лаборатории, мы получили практически бесплатные исследования в этих лабораториях».
Также он отметил, что исследоваться будет продукция предприятий, которая пользуется наибольшей популярностью у потребителя.