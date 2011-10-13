В Киеве 18-24 октября состоится специализированная экономическая выставка Ирана

Киев. 13 октября, УНИАН. В Киеве с 18 по 24 октября в «Украинском доме» будет проходить специализированная экономическая выставка Исламской Республики Иран.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН посол Ирана в Украине Акбар ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ.

По его словам, на выставке будет представлено медицинское оборудование, медикаменты, гомеопатические лекарства, продукция вспомогательных отраслей медицины, лабораторное оборудование, продукты питания, в частности сухофрукты и орехи, строительные материалы, ковры как ручной, так и фабричной работы, нанотехнологии, достижения в автомобилестроительной отрасли, образцы потребительских товаров, керамической плитки, продукции нефтяной и газовой промышленности.

В работе выставки примут участие иранские должностные лица, в частности, министр промышленности, рудников и торговли Ирана, а также его заместитель, председатель организации по развитию инвестиций.

Кроме того, состоится заседание по подготовке очередного заседания смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству при участии заместителей министра энергетики и угольной промышленности Украины и заместителя министра промышленности, рудников и торговли Ирана. В рамках выставки также состоится встреча сопредседателей Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - министра промышленности, рудников и торговли Ирана и министра энергетики и угольной промышленности Украины. Будут обсуждены основные направления развития сотрудничества между двумя странами.

В рамках выставки также пройдет бизнес-форум и форум по вопросам инвестиционного сотрудничества.

Кроме того, 20 октября состоится конференция по вопросам развития промышленности и высоких технологий.

«Благодаря проведению этих мероприятий я надеюсь, что обе стороны смогут открыть для себя те сферы сотрудничества, которые раньше были неизвестны для них, будут очерчены новые горизонты сотрудничества между предприятиями частного сектора двух стран», - сказал посол.

Касаясь двусторонних отношений между двумя странами, посол отметил, что за двадцать лет сотрудничества между Украиной и Ираном подписано около 100 документов.

В то же время он отметил, что все 20 лет отношения развивались «с одинаковым ритмом». «С 1991 до конца 2004 года отношения между странами достигли своего развития, второй период, который длился до 2009 года, не отмечался значительным оживлением», - сказал посол. По его словам, с 2010 года начался новый этап развития двусторонних отношений.

Посол также отметил, что уровень развития двусторонних отношений еще не соответствует потенциалам обеих стран. Кроме того, по словам посла, объем товарооборота между Ираном и Украиной пока еще значительно ниже, чем с другими странами СНГ и Европы. «Если сравним объем товарооборота между Ираном и Украиной и между Ираном и многими странами СНГ, то этот объем ниже в 3-4 раза», - сказал он.

А.ГАСЕМИ-АЛИАБАДИ сообщил, что объем товарооборота между Украиной и Ираном в 2010 году составил 1 млрд. 80 млн. дол.