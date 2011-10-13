Ежегодный потенциал энергосбережения экономики Украины составляет 11,8 млрд. евро – UEI

Киев. 13 октября. УНИАН. Ежегодный потенциал энергосбережения экономики Украины составляет 11,8 млрд. евро.

Таковы итоги проекта «Рейтинг энергоэффективности областей Украины» (Ukrainian Energy Index), выполненного аналитическим центром «Бюро экономических и социальных технологий» по заказу компании СКМ и презентованных сегодня в пресс-центре информационного агентства УНИАН.

Рейтинг отражает эффективность использования энергоресурсов по областям Украины с учетом существующего уровня развития экономики. Рейтингование происходило по 4-м базовым отраслям: промышленность, услуги, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство. В ходе исследования сопоставлялись энергозатраты украинской экономики с аналогичными показателями стран ЕС.

Как сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталия ЕМЧЕНКО, в ходе исследования установлено, в частности, что предприятия Украины тратят на производство 1 евро ВВП в два раза больше энергоресурсов, чем в странах ЕС. При этом в целом по Украине уровень энергоэффективности составляет 52% по сравнению со странами ЕС.

По результатам исследования, суммарный рейтинг энергоэффективности среди регионов Украины возглавили Винницкая (71% от аналогичных показателей по ЕС), Черновицкая (70%), Одесская (70%), Закарпатская (68%) и Херсонская области (67%). Своему высокому месту в рейтинге Винницкая и Черновицкая области обязаны, в первую очередь, энергоэффективности жилищного сектора. Винницкая область вообще является лидером в этой категории. Показатели эффективности жилищного сектора составляют 87% для Винницкой и 79% для Черновицкой области сравнительно с ЕС.

Наименее энергоэффективными признаны области концентрации тяжелой промышленности Луганская , Полтавская и Днепропетровская.

Н. ЕМЧЕНКО сообщила, что согласно исследованию, показатель энергоэффективности существенно варьируется среди регионов. При этом разница между лидерами и аутсайдерами рейтинга иногда достигает двукратного разрыва.

В секторальном разрезе в среднем по Украине показатели энергоэффективности для сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг и жилищного хозяйства составляют соответственно 33%, 44%, 72% и 62% от уровня ЕС.

Критически низкий уровень энергоэффективности в сельском хозяйстве, по мнению авторов исследования, обусловлен низкой добавленной стоимостью (низкая урожайность) продукции в этом секторе национальной экономики по сравнению со странами ЕС.

Н. ЕМЧЕНКО сообщила, что наибольшими потребителями энергоресурсов среди отраслей промышленности Украины являются металлургия, добывающая промышленность, производство неметаллических минеральных изделий и химическое производство. Энергоемкость в этих отраслях значительно превышает соответствующую энергоемкость в ЕС. Для металлургии, химического производства, производства неметаллических минеральных изделий даже с учетом паритета покупательской способности показатель энергоэффективности составляет около 40%, в то время для добывающей промышленности он равняется лишь 21%. В то же время, отдельные отрасли перерабатывающей промышленности Украины по своей энергоэффективности уже не уступают ЕС.

Второе место по уровню энергопотребления занимает сектор жилищно-коммунального хозяйства. Низкий уровень энергоэффективности в данном секторе является следствием отсутствия приборов учета потребления энергоресурсов, неэффективной тарифной политики и отсутствия реальных мероприятий по его реформированию.

Наиболее энергоэффективными в данном секторе признаны Винницкая, Кировоградская и Херсонская области (энергоэффективность соответственно 87%, 83% и 81%). Наименее энергоэффективными - Харьковская и Киевская области (энергоэффективность соответственно 48% и 51%). Потенциал энергосбережения в данном секторе эксперты проекта оценили в 3,6 млрд. евро. (8 млн. тон в нефтяном эквиваленте или 10 млрд. куб м. природного газа).

Как отметил принимавший участие в презентации проекта глава Национального агентства Украины по энергоэффективности и энергосбережению Николай ПАШКЕВИЧ, результаты исследования будут использованы при составлении ведомством национального плана действий по энергоэффективности. Кроме того, результаты исследования, прогнозирует Н. Пашкевич, будут активно использоваться местными властями при определении перечня мероприятий, необходимых для улучшения показателей энергоэффективности на уровне отдельных областей.

Справка УНИАН. Методика составления рейтинга базировалась на методологии Международного энергетического агентства. Методология позволяет разделить ключевые факторы, определяющие энергопотребление: экономическую деятельность, структуру экономики и энергоемкость производства. При составлении рейтинга использовалась статистическая информация Государственной службы статистики и аналогичных служб ЕС. Инвестиции СКМ в пилотный проект составили 100 тыс. долл. Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться на сайте http://www.energy-index.com.ua