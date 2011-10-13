Закупки питания для школ ряда областей проводятся по завышенным ценам, считают в Центре политических студий и аналитики

Киев. 13 октября. УНИАН. В общественной организации «Центр политических студий и аналитики» считают, что тендерные закупки питания для школ и детских садов ряда областей проводятся по завышенным ценам.

Как сообщили представители Центра на пресс-конференции в УНИАН, о таких нарушениях свидетельствуют результаты мониторинга деятельности региональных тендерных комитетов, занимающихся закупкой питания для учреждений образования, проведенного в сентябре.

В частности, по данным мониторинга, который проводился в рамках Всеукраинской кампании «Знать, чтобы действовать», в Житомире говядина победителем тендера поставлялась в школы по цене 55,9 грн. за кг, в то время как средняя оптовая цена на мясо такой же категории составляла 45,55 грн. за кг, в Николаеве, соответственно, - 52,76 грн. за кг и 45.11 гр. за кг.

Наибольшая разница цены закупки мяса для школ и средней оптовой отмечена в Чернигове: 55,27 грн. и 44.09 грн. за кг.

Согласно результатам мониторинга, в некоторых регионах существенно отличались цены закупки товаров одной и той же категории, которые осуществлялись для областных и городских учебных заведений.

Также были отмечены случаи, которые дают основания предположить, что в некоторых областях в школах для питания детей закупается не сливочное масло, а более дешевое и спрэд, отмечалось на пресс-конференции.

В частности, в Волынской области масло закупалось по цене 45 грн. за кг, в то время как средняя цена на него составляет 58,75 грн., в Ужгороде, соответственно, 39,68 грн. и 62,59 грн. за кг., в Черновцах – 47,4 грн. и 67,56 грн. за кг, в Ивано-Франковске – 40 грн. и 59,18 грн. за кг.

Кроме того, в Центре политических студий и аналитики отмечают, что при сборе данных для мониторинга местной власти в некоторых регионах отказывались предоставлять информацию о результатах проведения тендеров, нарушая тем самым закон о доступе к публичной информации.

Народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ, которая также принимала участие в пресс-конференции, сообщила, что по каждому выявленному факту, который может свидетельствовать о нарушениях при проведении закупок, намерена официально обратиться в прокуратуру и Госфининспекцию с просьбой проведения расследования.

Также депутат сообщила о намерении разобраться с каждым фактом отказа предоставить для мониторинга информацию о результатах тендеров.

«С сегодняшнего дня я беру под свой личный контроль каждый факт отказа в предоставлении информации сотрудникам Центра и предложу областным прокурорам выяснить, есть ли в действии этих чиновников нарушение закона о доступе к публичной информации», - сказала Л.ОРОБЕЦ.

В Центре политических студий и аналитики сообщили, что для сравнения цен использовали данные областных управлений статистики.