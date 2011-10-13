UFO начала всеукраинскую социально-образовательную акцию против подделок на рынке

Киев. 13 октября. УНИАН. Украинское представительство турецкого производителя инфракрасных обогревателей и конвекторов UFO начало всеукраинскую социально-образовательную акцию против подделок на рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор компании «УФО Украина» Барыш УЧОК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, всего один из трех обогревателей, продаваемых в Украине, является качественным, в результате - каждый третий пожар в квартирах и домах наших сограждан происходит из-за неправильной установки и эксплуатации обогревателей.

«Характерно, что из ввезенных в минувшем году в Украину инфракрасных обогревателей лишь 30% составляет продукция UFO. Остальные – это низкокачественные клоны. Но ведь ни в одной стране мира, кроме Украины, невозможно было бы поставить на полке магазина рядом оригинальную продукцию и копию, подделку под известный бренд», - отметил директор «УФО Украина».

При этом он уточнил, что в развитых странах минимальная гарантия на обогревательный прибор составляет 2 года, тогда как в Украине – всего лишь год. «Такая ситуация позволяет беспрепятственно ввозить в страну некачественный товар, и с этим нужно что-то делать на государственном уровне», - добавил Б.УЧОК.

По его словам, «за последние шесть лет средний срок службы среднестатистического обогревателя, который покупает украинский потребитель, снизился с 3,5 лет до 6 месяцев. Эта тенденция красноречиво свидетельствует, что покупатель, ориентируясь на дешевый товар, вынужден менять его все чаще. А сам рынок переполнен некачественной продукцией».

«Если в страну ежегодно завозится около 1 миллиона обогревателей стоимостью около 50 грн. каждый, очевидно, что потребитель имеет дело с товаром повышенной опасности, он, не задумываясь, приобретает дешевого «монстра» крайне низкого качества. Безусловно, розничные сети вправе привлекать клиентов товарами низкой ценовой категории, но только не на такие электротехнические приборы, которые несут угрозу здоровью людей...», – сказал Б.УЧОК.

Аналитики компании UFO обращают внимание на тот факт, что в Украине в 30 раз выше количество смертей от таких пожароопасных электроприборов, чем в европейских странах.

По данным UFO, особенно отчетливо эта опасная тенденция просматривается по динамике рынка теплотехники за май-март 2008-2011 годов. Так, пожароопасных тепловентиляторов в нынешнем году на рынке насчитывается на 94% больше, чем три года назад, а конвекторов – на 198%. Тогда как объемы относительно безопасных масляных радиаторов выросли только на 13%, а инфракрасных обогревателей – на 22%.

В свою очередь, как отметил заместитель начальника центра исследований «УкрТЕСТ» Сергей КОЧЕТКОВ, продукция и услуги, в которых используется электроэнергия, требуют высокого уровня защиты потребителя.

«Наша цель – создать препятствия для реализации некачественной продукции. Некоторые разработчики и конструкторы не учитывают требования современных стандартов по безопасности. По результатам проверок выявляется, что часть образцов техники не имеют сертификатов соответствия, являются пожароопасными, что представляет собой угрозу для потребителя», - отметил С.КОЧЕТКОВ.

Гендиректор «УФО Украина» добавил также, что в ходе проведения социально-образовательной акции против подделок на рынке будет проведена разъяснительная кампания с использованием биг-бордов и рекламных роликов на телевидении.

Справка УНИАН. Компания UFO уже более 9 лет работает в Украине на рынке бытовой и промышленной техники.

Компания «УФО Украина» является эксклюзивным представителем и импортером компании NNR Elektrik Makine Sanayi ve Danismanlik Pazarlama Tic. Ltd. Sti. (Турция), производителя обогревателей UFO. На сегодняшний день партнерами компании являются более 1000 торговых предприятий во всех регионах Украины.

Украинский институт испытаний и сертификации электрооборудования «УкрТЕСТ» является структурным подразделением Всеукраинского государственного научно-производственного центра стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (Укрметртестстандарта), назначенного органом сертификации на проведение работ по сертификации продукции и услуг в государственной системе УкрСЕПРО, а также уполномоченного на проведение работ по сертификации импортной продукции в системе УкрСЕПРО.