Начинается всеукраинское движение “Украина - Я - Украина”, где в 10 номинациях определят самых талантливых людей

Киев. 14 октября. УНИАН. Начинается всеукраинское движение “Украина - Я - Украина”, которое должно объединить самых талантливых людей.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН участник группы «Братья» Степан БОЛОТЕНЮК.

По его словам, цель движения - не только определить лучших в 10 номинациях и наградить их, но и добиться конкретного результата, который еще больше раскроет Украину.

Он отметил, что также целью является “помощь государству в научной, культурно-художественной, спортивной сферах”.

По словам С.БОЛОТЕНЮКА, будут определяться лучшие в следующих номинациях – “Книга”, “Изобретение”, “Забота”, “Кино”, “Телепрограмма”, “Мультфильм”, “Сказка”, “Песня”, “Вокал”, “Спорт”.

Как отметил С.БОЛОТЕНЮК, грант в 10 млн. грн. ждет лучших в своем деле и самых активных людей.

По словам С.БОЛОТЕНЮКА, в номинации “Книга”, “возможно, впервые в истории Украины будет написана книга, автором которой станет украинский народ”. По его словам, название ее будет - “Я хочу жить в Украине”. “Это не будет история, это не будет публицистика, это не будет группа авторов, ученых, а это будут просто истории, которые каждый переживал в своей жизни или о которых рассказывали дедушка, бабушка, папа, мама, знакомые, и которые очень сильно влияют на твое сознание и благодаря которым ты хочешь жить в Украине и ты никогда не покинешь эту землю”, - подчеркнул он.

Относительно номинации «Изобретение» С.БОЛОТЕНЮК отметил, что очень многие люди в Украине имеют интересные идеи, которые не могут найти своей практической реализации. “Мы хотим, чтобы поток таких идей, интересных в экономическом, коммерческом и в других выгодах оставался в Украине и работал на наш народ, на нашу экономику, на наше общество”, - сказал он.

По словам заслуженного изобретателя Украины Николая ГАВРИЛЮКА, члена экспертного совета движения “Украина - Я - Украина”, очень важно, чтобы изобретения были реализованы в практику.

С.БОЛОТЕНЮК подчеркнул, что в номинации “Кино” объявляется конкурс “на лучший киносценарий, на который мы снимем фильм”, и он должен иметь молодежно-патриотическое направление.

По его словам, в номинации “Телепрограммы” объявляется конкурс на лучший сценарий, потому что сейчас “мы преимущественно лицензии за рубежом покупаем и делаем такой же продукт, но он является лишь копией созданного”. «Думаю, что у нас есть много талантливых, творческих, креативных людей, которые могут для нашей страны писать интересные сценарии для телепрограмм», - отметил С.БОЛОТЕНЮК.

Как сказал продюсер Юрий КОТ, член экспертного совета движения “Украина - Я - Украина”, в этом проекте “должен быть не ура-патриотизм, а настоящий патриотизм”.

По его словам, исследуя то, что сегодня происходит на украинском телевидении, становится понятно, что “зритель все больше отворачивается от телевизора”, потому что ему уже надоело «есть с экранов гамбургеры, то есть покупные проекты, не оригинальные».

«Необходимы оригинальные украинские проекты, и именно поэтому есть номинация «Телепрограмма», - сказал он.

С.БОЛОТЕНЮК сообщил, что в номинации “Мульфильм” объявляется конкурс на лучший сценарий детского мультфильма, а в номинации “Сказка” будет отобрано 10 лучших сказок и издана книга. “Это будет также маленький, но нужный задел в воспитание наших детей”, - считает он.

По его словам, в номинации “Песня” будет определено 10 лучших песен, и их “желательные темы - дружба, порядочность, доброта, семья, первый и последний звонок, школа, учителя, любовь к Родине”.

При этом он подчеркнул, что будет выпущен альбом, куда войдут эти песни.

В номинации «Вокал», сказал С.БОЛОТЕНЮК, будет определено 10 победителей, которые исполнят предложенные 10 песен из репертуара группы «Братья».

По его словам, “задание конкурса - отобрать не только талантливых людей, но и людей, которые работают над собой”.

В номинации “Спорт” будут определены 10 самых перспективных молодых спортсменов, которые в будущем смогут представлять Украину на международном уровне.

Победители по всем номинациям получат по 10 тысяч гривен.

В экспертную группу движения “Украина - Я - Украина” вошли, в частности, певец ВИТАС, народный артист Украины Александр ЗЛОТНИК, заслуженный артист Украины Олег ШАК, телеведущий Сергей КОНЮШОК.

Как отметил народный артист Украины, ректор Киевского института музыки им. Глиэра А.ЗЛОТНИК, сейчас очень нужна программа поддержки “всех творческих людей, которые сегодня есть в Украине”. По его словам, “Украина имеет колоссальные певческие традиции”, и необходимо все сделать для того, чтобы наша страна “не была страной человеческого сырья”. “Пусть наши дети представляют нашу страну своими талантами”, - сказал он.

По словам заслуженного артиста Украины, композитора, певца О.ШАКА, проект призван поддержать украинские таланты, в частности, детские.

Как считает обладатель титула самый “Сильный человек планеты”, телеведущий С.КОНЮШОК, спорт - одна из самых патриотических сфер жизни нашей страны. По его словам, сегодня ситуация складывается так, что спортсмены, “которые прославляют нашу страну на международной спортивной арене, соревнуются в большинстве вопреки, а не благодаря поддержке государства, в частности, финансовой”. Он отметил, что “очень хорошо, что сейчас формируются общественные объединения, движения”, которые берут на себя ответственность за помощь спортсменам.

Как сообщил С.БОЛОТЕНЮК, вся детальная информация о Всеукраинском движении “Украина - Я - Украина” размещена на сайте brattya.com

По его словам, 22 декабря завершится прием заявок, а 22 января 2012 года, в День Соборности Украины, состоится награждение победителей.