Общественные организации и профсоюзы обсудят в Киеве 11 ноября возможность проведения общенациональной забастовки

Киев. 14 октября. УНИАН. Ряд общественных организации Украины совместно с профсоюзами обсудят возможность проведения в Киеве 48-часовой общенациональной забастовки.

Об этом сегодня на пресс-конференции УНИАН заявил глава Общественного конституционного комитета Юрий ЗБИТНЕВ.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться на Общегражданском конгрессе в Киеве, проведение которого запланировано 11 ноября.

«Я думаю, там будет поставлен ультиматум власти. Мы будем инициировать общенациональную 48-часовую забастовку, которая станет началом общенациональных акций протеста»,- отметил Ю.ЗБИТНЕВ.

По его словам, проведение этой акции вынудит правительство и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА пойти на диалог. Цель акции – отставка действующей власти, изменение системы власти путем создания всеукраинского конституционного собрания.

«Мы видим, что сегодня идет значительное давление на власть извне, однако диалога нет. Мы будем делать все, чтобы сегодня максимально усилить давление на власть. … Требование одно: те, кто сегодня при власти, должны уйти», - сказал Ю.ЗБИТНЕВ.

Он также сообщил, что Общественный конституционный комитет поддержит профсоюзные организации в проведении в Киеве 17 октября «марша против бедности».

В свою очередь первый заместитель председателя общественной организации «Никто, кроме нас» Борис НОВОЖИЛОВ, сообщил, что на сегодняшнем Общегражданском форуме в Киеве общественные организации выдвинули требование самороспуска действующего состава парламента до 3 ноября.

«Был поставлен ультиматум Верховной Раде: если до 3 ноября они не самораспустятся, 5 ноября в Киеве состоится учредительное заседание Гражданской Рады, которая примет решение о единой акции протеста», - сказал он, отметив при этом, что в Гражданскую Раду предполагается делегировать по три представителя от каждого региона.