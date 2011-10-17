Жизнь с привилегиями

Недвижимость на Кипре – не только надежное капиталовложение, но и ваш «второй дом» в безопасной европейской стране со стабильной экономикой и близкой культурой

Каждый, кто хоть раз побывал на Кипре, знает – эта страна драгоценная жемчужина Средиземноморья, где солнце практически не заходит, природа благоухает апельсиновыми садами, а море – самое чистое в мире.

И хотя в соседней Греции тоже «все есть», но здесь есть все плюс еще немного. Проще сказать чего же на острове нет?

Нет преград для бизнеса Кипрская система налогообложения исключает налог на наследование, освобождает от налога на репатриацию доходов в форме дивидендов, выплат и гонораров. Приятным подарком станет и самый низкий в Европе корпоративный налог и сеть соглашений об исключении двойного налогообложения со многими странами (включая Украину), а также возможность продажи и возврата капитала в свою страну. Не удивительно, что по данным Госкомстата, 92% всех внешних инвестиций нашей страны направляется на Кипр, а каждый пятый доллар инвестиций в Украине приходит из этой страны.

Нет опасности для инвестиций Сегодня на страже безопасности банковских вкладов строит правительство Кипра, гарантирующее сохранность вкладов в размере до 100 тысяч евро, что в два раза больше в среднем по Евросоюзу. А на рынке банковских услуг появляются новые выгодные условия кредитования. Так лидер рынка – компания Pafilia Property Developers – предлагает такую эксклюзивную схему: при оплате 50% стоимости объекта недвижимость передается в пользование клиента, а оставшаяся сумма предоставляется в кредит на 3 года под 5,95% годовых. Кроме того, эта крупнейшая кипрская компания-застройщик уверена, что ваш дом на Кипр – это отличная инвестиция, гарантирующая стабильный доход в виде дохода за сдачу жилья в аренду. А потому большинство возводимых ею объектов имеют гарантированную ренту на несколько лет: комплексы Pine Seaview и Prodromi Gardens продаюся с гарантией ренты в 5% на 2 и 3 года соответственно, а за недвижимость в Elysia Park предлагают даже 5,25% на протяжении 2 лет.

Нет сложностей с визами С мая 2004 г. страна входит в Европейский Союз, а с мая 2009 года кипрские власти проводят программу «паспорт за капитал», предоставляя иностранцами, купившим на острове недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро, возможность получения «постоянного вида на жительство» на Кипре.

Не трудно получить хорошее образование Десятки местных учебных заведений работают по программам Великобритании и США. Причем многие из них входят в десятку лучших школ за пределами Британии. Кипрские колледжи предлагают программы двойного диплома, аккредитованные в лучших университетах мира.

Нет недостатка в выборе недвижимости Кипрская компания Pafilia имеет огромный ассортимент лучших объектов островной недвижимости, как для использования в качестве holiday home на берегу моря несколько месяцев в году, так и для постоянного проживания. Например, роскошный комплекс в византийском стиле Elysia Park предлагает удобства отеля уровня 5 звезд – крытый бассейн с морской водой, SPA-салон, фитнес-центр, рестораны и многие другие объекты инфраструктуры. Стильные виллы и бунгало Pine Seaview, окруженные сосновыми лесами, расположены всего в 150 метрах от песчаного пляжа, а элегантные дома в сельском стиле в жилом комплексе Prodromi Gardens соседствуют с одним из лучших национальных парков Средиземноморья на полуострове Акамас. Разнообразные, но всегда небанальные дизайнерские проекты с развитой инфраструктурой, экологичные и максимально комфортные, реализованные при помощи самых лучших современных материалов и технологий – вот стандарт качества недвижимости от Pafilia. Таким должен и быть ваш дом на Кипре!

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Консультант по недвижимости Никита Макаров

Наталья Кирьянова