Торжественное открытие нового центра „Скания Львов”

14 октября 2011 года состоялось торжественное открытие нового сервисного центра „Скания Львов”. Центр будет предоставлять услуги по продаже, обслуживанию и ремонту техники Scania, а также других марок производителей грузовой и прицепной техники в Западном регионе Украины. Благодаря новым инвестициям, Scania планирует обеспечить своих клиентов качественным уровнем обслуживания и увеличить долю продаж в этом регионе.

Озкан Барморо, Генеральный директор Скания Украина: «Открытие нового центра «Скания Львов» произошло в рамках стратегического развития сети сервисных станций Scania в Украине. Напомню, что в конце 2009 года мы запустили в работу новый центр в Киевской области – «Киев-Скан», который является одним из самых крупных и современных центров в Восточной Европе.

Во Львове Scania представлена с 1999 года. Учитывая рост парка грузовой техники в Украине, увеличение объемов транспортных перевозок, а также растущую потребность перевозчиков в услугах сервиса, было принято решение о строительстве нового современного дилерского центра «Скания Львов», который заменил предыдущий – «Львовскан».

Западный регион Украины имеет огромный транзитный потенциал, именно здесь проходят маршруты в страны Южной и Западной Европы – Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию, Италию, Австрию и др.

Scania инвестировала значительные средства в строительство центра и его оснащение. Мы надеемся, что это поможет существенно улучшить качество обслуживания и привлечь новых клиентов в Западном регионе Украины».

Андрей Даллакян, Коммерческий директор Скания Украина: «По результатам продаж за первые три квартала текущего года, Scania находится на лидирующей позиции в Украине, поставив более160 единиц техники. Наша доля от общего рынка тяжелых грузовиков (

«Скания Львов» соотвествует всем стандартам и в ближайшее время будет проходить сертификацию Scania DOS (Dealer Operating Standards).

Центр готов предложить клиентам лучшие на рынке комплексные транспортные решения – полностью укомплектованные и готовые к работе транспортные средства (не только автомобиль Scania, но и прицепная техника или кузовная надстройка) плюс финансирование, контракт на сервисное обслуживание по фиксированной цене, обучение водителей и другие сопутствующие услуги».

Александр Белоусов, региональный менеджер в Украине и Белоруссии, Scania Credit Group: «C открытием нового сервисного центра во Львове мы связываем большие надежды, посколько именно в Западном регионе наблюдается высокая концентрация клиентов в сегменет международных и региональных перевозок, которые по достоинству смогут оценить не только потенциал техники и уровень сервиса, но и удобство приобретения транспортных средств путем заключения договора лизинга. Лизинг во всем мире является самым простым и удобным инструментом создания и обновления парка транспортных компаний. Целью Скания Кредит Украина всегда было и будет предоставление качественных финансовых услуг для взаимовыгодного развития бизнеса наших партнеров, используя многолетний опыт группы Скания Финансовые Услуги (SFS) в Европе и мире. Концепция One Stop Shopping, позволит клиенту при обращении за покупкой техники на «Скания Львов» , оперативно получить в пользование транспортные средства, уплатив первый лизинговый платеж. О регистрации в органах ГАИ, страховании КАСКО, договоре сервиса и прочих сопутствующих вопросах позаботится лизинговая компания».

Вадим Варенко, Генеральный директор Скания Львов: «Новый центр сочетает функции по продажам и обслуживанию техники Scania и других марок грузовой и прицепной технике. Общая территория центра составляет 1.6 га. На сервисной станции расположилось 10 ремонтных постов, оборудованных современными технологиями и профессиональным техническим инструментом Scania. Также есть склад запасных частей и мойка грузовых автомобилей.

Технический персонал центра – на данный момент 17 человек - имеет большой опыт работы в сфере обслуживания и ремонта грузовой техники, каждый год проходит технические тренинги, которые организовывает «Скания Украина» и Scania AB. Кроме того, в нашей сети, как и на всех других СТО Scania в Украине, проходят специальные акции и кампании, такие как «Фиксированные цены на ремонт», Scania Classic, сезонные скидки на запчасти. Все это позволяет сделать сервис более качественным и доступным».

Информационная справка

Территория – 1.6. га

Площадь здания, вкл. СТО – 2300 кв.м.

Склад запчастей – 350 кв.м.

Количество ремонтных постов – 10

Мойка

Шиномонтаж

Обслуживание прицепной техники различных производителей

Выездной сервис на территорию клиента

Время работы: пн-пт с 9:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 14:00

Адрес и телефоны «Скания Львов»

1-ый км Западной кольцевой дороги г. Львова

Кольцевая дорога д.1, с.Рясное-Русское, Яворовский р-н, Львовская обл., 81085

Телефон: +380 32 235-06-00;

Факс: +380 32 235-06-01;

E-mail: info@sl.scania-ua.com

Scania является одним из мировых лидеров среди производителей грузовиков, автобусов тяжелого класса, а также морских и промышленных двигателей. Кроме транспортных средств, Scania предлагает услуги по сервису и финансированию и, таким образом, обеспечивает своих клиентов уже готовыми комплексными транспортными решениями. Scania представлена более чем в 100 странах мира со штатом сотрудников около 35200 человек. Исследования и развитие сосредоточены в Швеции, а производственные мощности находятся в Европе и Латинской Америке.

В Украине Scania представлена с 1993 года. В 1998 году была создана компания «Скания Украина», официальный дистрибьютор Scania AB в Украине. Сеть отделов продаж и сервисных станций Scania в Украине создавалась на протяжении 1994-1999 годов и сейчас состоит из 8 современных центров, в ключевых городах Украины: Киев –Проскан, Киев-Скан; Донецк – Донбасс-Скан-Сервис; Днепропетровск - Днепро-Скан-Сервис; Харьков – Харьковскан; Одеса – ООО „Рубикон”; Сарны – СарныСкан; Львов – Скания Львов.

Пресс релизы Scania доступны в Интернете по адресу www.scania.ua