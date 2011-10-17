Украинская партия будет выдвигать своего кандидата на должность мэра Вишневого на внеочередных выборах 11 декабря 2011 г.

Киев. 17 октября. УНИАН. Украинская партия будет выдвигать своего кандидата на должность городского председателя Вишневого Киевской области на внеочередных выборах, назначенных на 11 декабря 2011 г.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сегодня заявил лидер Украинской партии, городской председатель Калуша Ивано-Франковской области Игорь НАСАЛИК. Он представил также будущего кандидата – члена УП, лидера ГО “За Вишневое” Николая ЛЯШЕНКО.

По словам И.НАСАЛИКА, он как руководитель местной власти в Калуше - городе, который по результатам исследования аналитического центра Universitas возглавил вместе с Ялтой список 22 лучших по качеству жизни больших городов (как отмечалось на пресс-конференции, исследование включает статистические данные Госкомстата, Ассоциации городов Украины, открытых источников, экспертный опрос и т. п. и проводилось оно с целью исследования уровня комфортности (качества) жизни в 178 больших (свыше 50 тыс.чел.) и маленьких городах Украины), готов поделиться управленческим опытом с другими городами Украины и в частности Вишневым, где пройдут выборы.

“Система и практика решения проблем в любом городе одинаковы, они являются стандартными. Поэтому УП, кстати, имеющая своего представителя, который будет принимать участие в выборах в городе Вишневом, наша команда хотим поделиться своим опытом и реализовать эту самую программу, действовавшую в Калуше, если мэром города станет наш кандидат”, - заявил И.НАСАЛИК.

Он заметил, что успех работы в Калуше является результатом работы всей команды, которая, в частности, в городском совете состоит из представителей УП и “каждого калушанина отдельно”.

“Городской председатель – это в первую очередь управленец, а главная задача управления – решить проблемы с минимальными финансовыми затратами. Если такая идеология будет у других городских председателей, то я не сомневаюсь, что в любом городе можно достичь такого же результата”, - сказал И.НАСАЛИК.

Среди основных своих достижений в Калуше он назвал отрасли, которые, по его мнению, определяют город: образование, медицина и жилищно-коммунальная сфера: “Они в Калуше по всем показателям развития – лучшие в области”.

Со своей стороны доктор экономических наук, председатель ГО «Новая формация” Вячеслав КРЕДИСОВ, отметил, что УП намерена на примере “пилотного проекта” в Вишневом показать эффект и быстрый позитивный результат от “объединения усилий с одной стороны политической партии и общественной организации, а с другой стороны – местного самоуправления”.

“Это то, что сейчас крайне необходимо Украине – это прорыв экономический и прорыв политический”, - заявил он.

В свою очередь Н.ЛЯШЕНКО сообщил, что ГО “За Вишневое” действует с 2008 г. и хорошо знакомо с проблемами людей в Вишневом. “Моя команда и я уверен, что надо менять подход к тому, что происходит на местном уровне и применять более эффективный менеджмент в управлении”, - сказал Н.ЛЯШЕНКО. По его словам, организация уже обратилась к руководству города Калуша за консультациями относительно жилищно-коммунального хозяйства и тарифообразования на услуги в этой сфере. Он сообщил, что уже имеются договоренности и относительно обмена положительным опытом о повышении качества жизни в названных городах.

На пресс-конференции И.НАСАЛИК также сообщил, что УП намерена принять участие в ближайших парламентских выборах в Украине. “...Мы будем принимать участие в парламентских выборах. В частности, я могу вам сказать, что сегодня начнутся широкомасштабные переговоры между двумя-тремя партиями - это две парламентские партии, которая сейчас есть в ВР, но пока мы не будем их называть, и, в частности, УП о том, что они будут идти на выборы на единой партийной основе. Я думаю через несколько часов можно будет узнать о результате этих переговоров”, - уточнил председатель УП.

Не отвергает И.НАСАЛИК и того, что УП, если удастся представителю партии одержать победу на выборах в Вишневом и будут получены определенные результаты его работы в короткий период, “обязательно выдвинет своего представителя как кандидата в мэры города Киева, согласовав это с теми партнерами, с которыми партия на сегодняшний день ведет переговоры”.

“Надо понимать, что мэр сам по себе не является силой, а мэр в объединении с известными крепкими группами – политическими партиями, общественными объединениями – это уже та сила, которая может показать конкретный результат. Поэтому принято решение до Киева показать результат на примере городов, которые также большие. УП объединяет усилия с одним из ведущих кандидатов в Вишневом – ЛЯШЕНКО, чтобы показать, что объединение этих усилий, во-первых, позволит победить в том числе и партию власти, а во-вторых, показать конкретный результат для общества”, - подчеркнул И.НАСАЛИК.

Как сообщал УНИАН, 6 октября с.г. Верховная Рада Украины приняла решение о проведении 11 декабря в ряде регионов внеочередных выборов отдельных сельских, поселковых и городских председателей, и в частности, внеочередных выборов городского председателя в Вишневом Киевской области.