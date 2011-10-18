Открытие нового продуктового супермаркета «ЭКО-маркет» в Житомире

22 октября в Житомире состоится праздничное открытие нового продуктового супермаркета «ЭКО-маркет». Магазин откроется в торгово-развлекательном комплексе «ФОК» по адресу: ул. Кибальчича, 9. Торговая площадь нового магазина – 800 кв. м., в зале будет работать 8 касс. Новый магазин станет 4-ым в Житомире и 78-ым в Украине.

«ЭКО-маркет», известный своим покупателям как «экономный супермаркет», порадует своих покупателей низкими ценами, скидками, акциями и большим выбором товаров.

Праздник для жителей города начнется в 12.00 в субботу. Первые 500 покупателей, которые 22 октября сделают покупку на сумму более 100 грн., гарантированно получат продуктовые наборы.

А также каждый час на подиуме перед входом в супермаркет среди присутствующих участников акции будут разыгрываться ценные призы: кухонные комбайны, стиральная машина, холодильник.

Генеральные спонсоры праздничного открытия «ЭКО-маркета» в Житомире – торговая марка колбасных изделий «Глобино» и энергетические напитки «Energy Black Drink».

Главное событие дня – конкурс караоке со звездным ведущим Александром Воевуцким, который также выступит с сольным концертом для родной житомирской публики! Лучший певец дня на площадке перед новым «ЭКО-маркетом» получит в подарок нетбук.

Дети также не будут скучать на праздничном открытии нового «ЭКО-маркета». В течение дня пройдет множество конкурсов и игр, среди детей разыграют 4 велосипеда и множество подарков, их развлекут веселые клоуны. Генеральный спонсор детского праздника – торговая марка «Мясная гильдия».

В конце праздничного дня всех житомирян ждет праздничный фейерверк в честь победителя конкурса караоке и открытия нового «ЭКО-маркета».

Cправка: На сегодняшний день сеть «ЭКО-маркет» насчитывает 78 супермаркетов в 24 городах Украины. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство – пекарни, кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство. В компании «ЭКО» работает более 7000 сотрудников. Официальный слоган компании отражает ее основную концепцию «ЭКО-маркет – экономный супермаркет!».