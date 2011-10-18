В Киеве состоялся первый всеукраинский фестиваль искусств “Україна – Свята родина”

Киев. 18 октября. УНИАН. В Киеве состоялся I Всеукраинский фестиваль искусств “Україна – Свята Родина”, посвященный 20-й годовщине Независимости Украины и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Об этом президент благотворительного фонда “Україна – Свята Родина”, который является организатором творческого мероприятия, Иван МАТИЕШИН сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Фестиваль состоялся 16 октября в Национальном дворце искусств “Украина”. Участие в нем приняли более 70 профессиональных и любительских фольклорных коллективов и исполнителей из Украины и стран дальнего и ближнего зарубежья.

Как отметил И.МАТИЕШИН, главная цель проведения фестиваля - возрождение и приумножение богатой традициями и талантами украинской народной культуры и достойное ее представительство на мировом уровне.

Он сообщил, что почетными гостями фестиваля стали многочисленные представители дипломатического корпуса Украины: послы Бельгии, Армении, Египта, Индии, Ирака, Канады, Кувейта, Мексики, Сирии, Сербии, Венгрии, Хорватии, работники посольств и консульств, сотрудники авторитетных международных организаций.

По словам И.МАТИЕШИНА, фестиваль прошел успешно и с аншлагом. Он надеется, что проект будет развиваться, станет популярным и к нему будут приобщаться новые коллективы. В ближайших планах организаторов – провести аналогичные концерты-фестивали в областях Украины.

“Мы уже обсудили и запланировали, что или в конце этого года, или в начале следующего, если удастся, провести один из фестивалей в западных областях Украины – или в Тернополе, или во Львове, где зал позволит, чтобы туда приехали из 27 наших административных единиц те же люди”, - сказал И.МАТИЕШИН.

После этого концерты планируют провести в Донецке, Крыму и Харькове.

“Мы будем разговаривать на нашем языке, мы будем развивать нашу культуру, наше искусство для того, чтобы построить общество такое, какое нам нужно, чтобы все люди жили в нашей Украине – самодостаточной стране, и жили много”, - сказал президент ВБФ «Україна – Свята Родина».

Он убежден, что проект не только поможет простым талантливым людям поверить в себя, но и будет способствовать объединению украинцев.

“У нас было много гостей из посольств, представительств. Мы хотим, чтобы эти гости, благодаря фестивалю, поверили в то, что в нашей стране, в Украине, единство не на последнем месте. И когда в конце концерта поднялся весь зал – 4,5 тыс. человек, поднялись и представители других стран, и все вместе пели... Я думаю, что это их впечатлило”, - сказал И.МАТИЕШИН.

Певица Злата ОГНЕВИЧ, которая принимала участие в фестивале, выразила уверенность, что мероприятие стало “событием” для каждого артиста или коллектива, которые выступали в нем. Она высказалась за поддержку талантливых исполнителей и пропаганду украинской культуры.

Народный артист Украины, художественный руководитель национального Президентского оркестра Анатолий МОЛОТАЙ, который также принимал участие в организации фестиваля, убежден, что это мероприятие было удачным и дало импульс для дальнейшего его развития.

“Такие фестивали дают большой вклад и необходимое направление для развития украинской культуры”, - убежден А.МОЛОТАЙ.

И.МАТИЕШИН отметил, что пока не известно, какой будет идея следующего фестиваля “Україна – Свята Родина”, но уже есть планы по его организации и проведению в Киеве.

“Идея этого фестиваля – семья. И вы увидели невесту, жениха и т.д. А какие будут дальнейшие идеи – это задача нашей творческой группы... Что касается даты проведения второго фестиваля, то мы считаем, что она также должна быть привязана к какой-нибудь дате или событию. Возможно, он будет завершающим после четырех региональных, посмотрим...”, - сказал организатор.