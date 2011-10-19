Киев, 19 октября. УНИАН. В Киеве в марте 2012 года состоится заключительный этап всеукраинской премии "Диво-Дитина".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Всеукраинской премии "Диво-Дитина" Виктор НОВИКОВ.

"Прием детских анкет начался с 1 октября, и я обращаюсь к родителям - если ваши деть занимаются наукой, спортом, искусством - принимайте участие в нашей акции", - сказал В.НОВИКОВ.

По его словам, премии будут вручаться детям в таких номинациях, как "Дети-герои", "Самый умный", "Самый спортивный", "Самый творческий ", "Самый удивительный" и т. п.

В свою очередь народный депутат, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам науки и образования Максим ЛУЦКИЙ добавил, что акция будет происходить в помещении Национального авиационного университета. "Мы решили, что лучше направить средства детям, чем потратить их на аренду другого, хотя и более престижного зала", - отметил он.

"Приятно, что эта акция набирает обороты. Как приятно, что наши деть такие талантливые и нам есть чем гордиться", - добавила народная артистка Украины Ольга СУМСКАЯ, которая вошла в состав жюри по определению самых одаренных детей.

Народный депутат Украины Ирина БЕРЕЖНАЯ, которая также вошла в состав жюри, отметила, что в Украине существуют много разных детских конкурсов. "Но не было такого объединенного события, которым стала премия "Диво-Дитина". Это действительно одно из самых популярных и самых главных событий, которое есть в нашей стране для одаренных детей", - добавила она.

В.НОВИКОВ также сообщил, что акция "Диво-Дитина" проводится при поддержке Кабинета министров Украины, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, Минкультуры и искусств и Министерства образования, молодежи и спорта.