Всеукраинский комитет «Наступ» начинает акцию для привлечения внимания власти к проблемам предпринимателей

Киев. 20 октября. УНИАН. Всеукраинский комитет «Наступ» начинает акцию «Письма счастья» для власти, целью которой является привлечь внимание высших чинов представителей власти к проблемам предпринимателей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель комитета Руслан СЕКЕЛА.

«Комитет «Наступ» сегодня начинает акцию «Письма счастья» для власти. Ее суть состоит в том, чтобы каждый предприниматель написал письмо-обращение к Президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады, в котором бы он описал ту ситуацию, в которую он попал, и изложил ряд требований», - сказал Р.СИКЕЛА.

Среди требований, в частности, предлагается указать: немедленное прекращение действия Налогового кодекса в части регулирования деятельности малого и среднего бизнеса; введение моратория на любые внеплановые проверки предпринимателей и т.д.

По словам Р.СЕКЕЛЫ, акцию можно будет считать успешной, если с такими письмами обратятся 50-60 тысяч предпринимателей.

«Мы хотим объяснить людям, что надо отстаивать свои права», - сказал председатель комитета.

В случае игнорирования таких обращений со стороны власти предприниматели намерены добиваться отставки всего состава правительства, роспуска Верховной Рады, а также оставляют за собой право принимать участие в акциях гражданского неповиновения.