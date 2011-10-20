Рекламисты заявляют о противоправных действиях луганских властей на рынке внешней рекламы

Киев. 20 октября. УНИАН. В Луганске проходит передел рынка внешней рекламы путем демонтажа городской властью рекламных щитов подавляющего большинства компаний, которые работали на этом рынке.

Об этом руководитель Ассоциации внешней рекламы Украины (АВРУ) Артем БИДЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно информации А.БИДЕНКО, в настоящее время по указанию городских властей в Луганске уже демонтировано 206 конструкций внешней рекламы из 1420. Как отметил А.БИДЕНКО, демонтаж конструкций происходит за счет средств местного бюджета и ведется «совершенно дикарскими методами, когда срезается сам щит, но остается его металлическая подпорка”. При этом, по его словам, речь идет о рекламных носителях компаний, которые были исправными налогоплательщиками в местный бюджет.

По словам А.БИДЕНКО, формальной причиной для демонтажа рекламных носителей стало принятие городской властью Концепции развития внешней рекламы в Луганске на 2011-16 гг.

Вместе с тем компании-владельцы рекламных щитов еще в начале этого года подали заявления о продлении сроков разрешений на установление биг-бордов, однако только после принятия летом этого года концепции развития рекламы им было отказано в продлении действия документов.

А.БИДЕНКО также отметил, что четыре компании подали в горсовет заявки на размещение рекламы на 400 щитах, которые были демонтированы.

«При этом мы неофициально знаем, что будет подано столько же», - утверждает А.БИДЕНКО.

По его словам, эти компании до этого времени никогда не работали в сфере внешней рекламы.

Как отметил руководитель АВРУ, Ассоциация уже обратилась по поводу действий луганских властей в Генеральную прокуратуру и Антимонопольный комитет Украины; компании, чьи интересы были нарушены при демонтаже биг-бордов, подали в суды одиннадцать исков.

В свою очередь, народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег ЛЯШКО отметил, что также обратился в Генеральную прокуратуру в связи с действиями луганской городской власти.

"Я обращаюсь к генеральному прокурору с требованием возбудить уголовное дело против мэра города Луганска Сергея КРАВЧЕНКО за злоупотребление должностным положением по статье 365 Уголовного кодекса. Он, как мэр города, злоупотребляет своими полномочиями, позволяя монополизировать рынок преступным образом", - заявил депутат.

Он также отметил, что попросит прокуратуру проверить "депутата Луганского горсовета Константина МЕДЯНИКА (председатель комиссии по вопросам бюджета Луганского горсовета - УНИАН) на наличие коррупционной составляющей в его действиях, ведь совершенно очевидно, что когда городские должностные лица принимают решение об уничтожении рекламных компаний и вместо этого дают преференции фирмам-однодневкам, очевидно, что это делает не просто так".

"Для меня совершенно очевидно, что или городские должностные лица, которые дают разрешение этим компаниям, сами являются их владельцами, или они имеют к ним прямую причастность", - добавил О.ЛЯШКО.

По его словам, события в Луганске свидетельствуют о "подготовке к предстоящим парламентским и местным выборам с целью монополизации коммунистами при содействии мэра Луганска рынка рекламы".

"Монополизация рынка рекламы угрожает росту цен за услуги, неуплатой поступлений в бюджет", - убежден О.ЛЯШКО.