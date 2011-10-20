Директор Центра исследований армии Бадрак презентовал свои новые книги «Родом из ВДВ" и "Офицерский гамбит"

Киев. 20 октября. УНИАН. Директор украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин БАДРАК презентовал свои новые книги "Родом из ВДВ" и "Офицерский гамбит", объединенные общим названием "Восточная стратегия".

Презентация изданий состоялась сегодня в УНИАН.

По словам В.БАДРАКА, оба произведения художественного жанра. В основу книг легли его личные воспоминания во время учебы в Рязанском училище Воздушно-десантных войск, а также воспоминания его друзей-курсантов о перипетиях в российско-чеченских кампаниях, анализ школы российской разведки, осложнений в украинско-российских отношениях и т.д.

"Если у читателя создастся впечатление, что политика там (в книге) доминирует, - это обманчивое впечатление. Эта книга - художественная, хотя отдельные персонажи в ней названы своими именами: все-таки как бывший офицер-десантник я имею право давать характеристику лицам, которые бросаются жизнями людей", - сказал В.БАДРАК.

По словам автора, "Восточная стратегия", прежде всего, философская книга, книга по военной психологии.

В свою очередь, директор издательства "Фолио" Александр КРАСОВИЦКИЙ отметил, что последние книги В.БАДРАКА - "это массовая художественная литература, это не исследование разведки".

По его словам, до сих пор на украинском книжном рынке наблюдалось отсутствие массовой литературы для мужчин отечественных авторов - романов-боевиков, романов-детективов.

"Эти две книжки закрыли эти жанры. Поэтому, я считаю, что внимание к ним будет привлечено не только со стороны читателей, но и политиков, желающих разобраться, что же происходит между Украиной и Россией в последние годы", - отметил А.КРАСОВИЦКИЙ.