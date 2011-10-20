Соглашение по ЗСТ с Евросоюзом значительно выходит за пределы традиционных договоренностей - эксперт

Киев. 20 октября. УНИАН. Руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ считает, что соглашение о Зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом значительно выходит за пределы традиционных договоренностей, касающихся отмены торговых барьеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии журналистам.

«В целом это соглашение будет иметь три важнейших компонента для украинской экономики, а именно, это: договоренности о свободной торговле товарами, договоренность о свободной торговле услугами, и как мне кажется, этот компонент будет иметь наиболее потенциально положительное влияние на украинскую экономику. И третий компонент - это институциональная аппроксимация, если говорить очень просто, то это внедрение в украинскую регуляторную практику соответствующих правил и регуляций, конечно не в полном объеме, но, тем не менее, в рамках наших договоренностей, которые сегодня действуют в европейском мире», - отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

Введение тех или иных норм, которые сегодня действуют в Европейском Союзе, подчеркнул эксперт, выравнивают условия регулирования в Украине и в ЕС.

«Это позитив для инвесторов, которые хотят прийти в Украину, а с другой стороны, эти нормы являются фактически отработкой лучших практик, сложившихся в регулировании того или иного сектора. Мы понимаем, что для украинского бизнес климата это чрезвычайно важно», - подчеркнул И.БУРАКОВСКИЙ.

Он отметил, что Зону свободной торговли не стоит расценивать как механизм обмена какими-то материальными благами.

«Зона свободной торговли - это договоренность об определенных принципах сотрудничества, и как мы воспользуемся этим возможностями. зависит и от украинского государства и, конечно, от украинского бизнеса, ведь, в конечном итоге, на мировом рынке все решается в процессе конкурентной борьбы, а выиграть конкурентную борьбу можно только предложив свои товары и услуги по приемлемой цене и соответствующего качества», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ и комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де ГУХТ завершили переговоры по Зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

По мнению А.КЛЮЕВА, это открывает путь к завершению переговоров по подготовке и подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.