Украинское сообщество специалистов по евроинтеграции призывает Януковича придерживаться евроинтеграционного курса государства

Киев. 20 октября. УНИАН. Украинское сообщество специалистов по европейской интеграции призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА придерживаться последовательной аргументации официального Киева относительно евроинтеграционного курса государства.

Об этом говорится в заявлении украинского сообщества специалистов по европейской интеграции, обнародованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Представители общественных организаций и аналитических центров, независимые эксперты и общественные деятели считают недопустимой возможность отложить подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, о чем недавно заявил украинский Президент», - говорится в заявлении.

По убеждению авторов заявления, отсутствие формально задекларированной перспективы членства в Евросоюзе ни при каких обстоятельствах не может считаться основанием для торможения парафирования и последующего подписания Соглашения об ассоциации, поскольку єтот документ по своему содержанию является детально прописанной европейской перспективой Украины.

Общественные эксперты отмечают, что, несмотря на заявления некоторых депутатов от Партии регионов, Европейский Союз не оказывает внешнего давления на Украину, поскольку Украина сама добровольно и без внешнего принуждения избрала путь политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС.

«Такой формат сотрудничества предусматривает соблюдение европейских ценностей, в частности, ценностей демократии - честной политической конкуренции, независимой судебной системы и верховенства права», - говорится в заявлении.

Эксперты отмечают, что непоследовательность действий и заявлений власти отдаляет Украину от запланированного на декабрь парафирования Соглашения об ассоциации, а следовательно лишает страну европейской перспективы.

По убеждению экспертов, такое развитие событий содержит ряд угроз для Украины. Во-первых, отсутствие юридически закрепленных обязательств реализовать в Украине проевропейские реформы значительно снизит уровень вероятности проведения таких реформ в будущем. Кроме того, перспектива безвизового режима для украинцев будет отложена на неопределенный срок. Также уменьшатся объемы и изменится качество внешней помощи ЕС, что значительно сузит возможности для Украины провести фундаментальные институционные и структурные реформы, без которых дальнейшая модернизация страны по европейской модели будет невозможной.

В связи с этим экспертное сообщество требует от Президента завершить переговоры с Евросоюзом парафированием и подписанием Соглашения об ассоциации, а для этого обеспечить условия для проведения честных и прозрачных парламентских выборов, а также обеспечить верховенство права и независимость судебной ветви власти в Украине.